Konsertanmeldelse: Ariana Grande, Telenor Arena

Stemmen kan ingen ta fra henne. Alt det andre henger i en tynn tråd når Ariana Grande gjester Fornebu.

KONSERT: Ariana Grande

STED: Telenor Arena, Bærum

PUBLIKUM: ca. 12.000

AKTUELT ALBUM: «Dangerous Woman»

Popmusikk er i bunn og grunn et fag. Og den tapre arbeiderens viktigste verktøy – gitt at elementer som profesjonelt apparat, fordelaktig oppsyn og generell flaks er tilstede, naturligvis – er sangstemmen.

I så måte er det ikke rart at Ariana Grande på relativt kort tid har gått fra å være Nickelodeon-favoritt for småtroll til gigastjerne som nær sagt bokstavelig talt puster gamle divaer i nakken hva vokalkapasitet angår. Som sanger er hun uangripelig på grensen til det enerverende.

At hun tilsynelatende utviser bedre og mer næringsvettug smak for hvert nye utspill er heller ingen ulempe på vei mot toppen.

Telenor Arena har gitt mange grå hår gjennom årenes løp. Ofte er de to fremste forutsetningene for en strålende konsert – god lyd og nærhet til det som skjer på scenen – helt fraværende i denne idrettshallen.

Ariana gyver uansett løs på oppgaven med herlige «Be Alright» som første låt ut. Oppsettet er mildt sagt spartansk: En sorthvitt-film vises i bakgrunnen mens hovedpersonen får selskap av et titalls ivrige dansere.

Påfølgende «Everyday» skjemmes dog av et lydbilde som kun kan kalles forkastelig – tenk deg en sprengt bilstereo som ljomer utover et massivt russetreff.

«Knew Better pt. II» låter utrolig nok enda mer grautete og bortkastet.

Grande bygger i stor grad konserten rundt fjorårets utgivelse, «Dangerous Woman», og der er det i all sannhet mye gull å plukke fra. Hun synger gjennomgående rystende godt, men det første virkelige høydepunktet inntreffer med «Leave Me Lonely», der hovedpersonens mektige røst endelig får diskanten til å knele.

«Bang Bang» står for et artig og potent gjenhør, og den neosoulflørtende smygeren «I Don't Care» gir bandet en sjanse til å skinne – og publikum til å fyre opp mobiltelefonene.

«Love Me Harder» bringer oss tilbake i det soniske uføret. Slik fortsetter det, riktignok med flere fine enn fæle øyeblikk mot slutten. «Sometimes» er direkte nydelig og mellomspillet på «Thinking Bout You» likeså, mens hodepinen er et irreversibelt faktum innen «Into You», kveldens siste ordinære låt.

Alt tyder på at Ariana gir det hun har, tross et i beste fall upersonlig sceneshow. Men det blir rett og slett litt fattigslig og uforløst, det her.

MARIUS ASP