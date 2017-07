Musikkanmeldelse: Rebell i startgropa

Et stort potensial verker etter å få utfolde seg på Amanda Delaras debut-EP.

EP: POP

Amanda Delara



«Rebel»

(GR:OW/Sony)

Hvem i Norge kan ta en god Karpe Diem-låt og gjøre den enda bedre, tilsynelatende uanstrengt? Vi snakker trolig om kun én person – den fremadstormende Nes-artisten Amanda Delara, som kronet verket foran en ekstatisk rådhusplass i Oslo på Topp 20-showet tidligere i sommer. «Gunerius» blir aldri mer den samme.



Debut-EPen «Rebel» (som muligens snart bør bli en yrkesbeskyttet tittel) peker både på styrker og svakheter ved nykommerens prosjekt. «Dirhamz» er en av tre allerede utgitte låter (blant fem), og også den klart beste. Her møtes en gatesmart tekst og en svær melodi i en symbiose du skal være temmelig bleiknebbet for ikke å kjenne det krible innvendig av.

De resterende låtene treffer ikke fullt like klokkerent. Særlig åpningssporet «Grown Ups» lider under melodisk anonymitet og gir næring til mistanken om at popmusikk anno 2017 egentlig bare er én sang som resirkuleres i det uendelige. Friskere er «Jimmy», som utspiller seg i farvannet mellom dancehall og tropisk house, men direkte originalt låter det ikke.

Amanda Delara står utvilsomt foran et større gjennombrudd dette året. Den kunstneriske identiteten er forlengst meislet ut, Nico & Vinz-teamet er på plass i ryggen og det skal bli svært interessant å høre hva hun har fått ut av å jobbe sammen med überprodusenten The-Dream. «Rebel» bør således kanskje høres som avrundingen av første kapittel – en fin suvenir før det virkelig braker løs.

BESTE LÅT: «Dirhamz»

MARIUS ASP