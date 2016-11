Musikeren Leon Russell er død

Den amerikanske rockelegenden Leon Russell er død, 74 år gammel.

Russell, som ble hyllet med en plass på Rock and Roll Hall of Fame i 2011, sovnet inn søndag i Nashville, Tennessee. Det opplyser kona på amerikanerens offisielle hjemmeside. Hun skriver ingenting om dødsårsaken.

Ifølge den britiske avisen The Guardian så hadde artisten et hjerteinfarkt tidligere i år, samt ble han operert for å stoppe en lekkasje av hjernevæske i 2010.

Russell var multiinstrumentalist, sanger, låtskriver, produsent og plateselskapsentreprenør. Han innledet sin karriere bak kulissene på 1960-tallet. Russell bidro på mange av den legendariske produsenten Phil Spectors innspillinger, og delte også studio med band som The Byrds, Paul Revere & The Raiders og Gary Lewis & The Playboys. Russell var også med i George Harrisons band under den berømte støttekonserten «Concert for Bangladesh» i 1971.

Deretter skjøt hans egen solokarriere fart. Russells låt «A Song for You» fra hans selvtitulerte debutalbum har blitt tolket av artister som Ray Charles, Willie Nelson, Donna Summer og Simply Red.

Høsten 2010 slapp Leon Russell og Elton John sammen albumet «The Union», som fikk solid kritikerapplaus og listeframgang både i Norge og internasjonalt. Albumet fikk terningkast fem av VGs anmelder, som mente platen var nydelig teamarbeid.

Totalt spilte Russell inn over 35 album og skrev låter for en rekke kjente artister. Ifølge USA Today slapp han sitt siste studioalbum «Life Journey» i 2014.