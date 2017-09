Haddy Njie, Mariann Hole og Karin Park: «Miserable» småbarnsmødre

Nerver, tårer, latter og akutt sykehusinnleggelse – vi snakker opptakten til «Les Misérables» på Folketeatret i Oslo.

Haddy Njie (38), Mariann Hole (35) og Karin Park (39) tar imot VG i småbarnsprat-garderoben, eller «basseluskavdelingen», som de tre velger å kalle det.

– Vi fikk nok denne garderoben sammen fordi de tenkte at de andre skulle slippe ungeprat, smiler Njie.

Bakgrunn: Gjør comeback etter fødselen

Skuespillerne i musikalen har nemlig det til felles at de alle er nybakte mødre. Njie har datteren Maria på snart halvannet år, Hole er mamma til Mikael på snart halvannet – og Park har datteren Lydia på bare fem måneder.

Men de forsikrer at deres hverdag ikke er tøffere enn andres.

– Jeg har det akkurat like lett, fint, vanskelig og stressende som andre fulltidsarbeidende. Og siden Karin og jeg deler på rollen som Fantine, kan jeg ringe inn og si at jeg har sykt barn. Da stepper Karin inn. Vi er to uker på og to uker av. Egentlig er det en luksustilværelse. Når det er sagt – det er en hektisk tilværelse, og det er absolutt ikke lett, forklarer Njie, som har datteren med politiker Trond Giske (50).

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LATTER: Stemningen er god, men Mariann Hole og de andre gråter også i strie strømmer når de ser hverandre på scenen. Foto: Odin Jæger , VG

Hole innrømmer at hun har kjent på tidsklemma:

– Som da jeg jeg tok en snarvisitt hjem fra sceneprøver en dag for å treffe mann og barn. På veien stakk jeg innom en butikk og skjønte ikke hvorfor betjeningen var så avvisende. Da jeg kom hjem, spurte mannen min (Eigil Langmark (41), red anm.) «Har du spist bæsj, eller?». Tennene mine var helt brune. Så stresset var jeg at jeg hadde glemt å fjerne tannlakken, ler Hole, som fyller rollen som Madame Thénardier.

Hun er likevel tydelig på at hun har valgt dette livet.

– Jeg elsker å jobbe og får energi av det. Og så er vi velsignet med besteforeldre som stiller opp på kvelder hvor det er vanskelig å få det til å gå opp.

Husker du? – Deilig å ta pause fra meg selv

Park, som bor i Dalarna i Sverige, har flyttet familien til Oslo for denne perioden. Musikeren takket ja til rollen i «Les Misérables» før hun ble gravid. Da hun skjønte det var barn på gang, trodde hun jobben ville ryke.

– Men de ønsket meg lykke til og passer på at jeg ikke har mer å gjøre enn jeg orker, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SMINKEJOBB: Alle skuespillerne må legge sin egen sminke. Foto: Odin Jæger , VG

Det ble likevel en i overkant tøff start for Park, som nettopp hadde født da hun måtte på de første prøvene. Hun slet med brystbetennelse samtidig som hun ville yte maks på settet.

– Jeg hadde feber og ble lagt inn på sykehus etter første dag med prøver. Der måtte jeg ligge og få antibiotika intravenøst. Men jeg ville ikke gi meg, selv om jeg fryktet at det ikke ville gå. Jeg tenkte at bare jeg overlever juni, så går alt bra.

Tilbakeblikk: Park skrev kjærlighetslåt mens tårene rant

Nå er alt på stell for alle tre.

– Vi har friske barn og barnehager som fungerer, og vi er like slitne som vi ville vært om vi hadde vært på musikalfylla, sier Njie.

Ungene får ikke være med på jobb.

– Nei, det funker ikke, sier Njie.

– Jeg hadde med sønnen min på en kostymeprøve. Han prøvde å spise alle nålene som lå på gulvet, ler Hole.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VAR ENGSTELIG: Haddy Njie frytet spisse albuer og konkurranse på jobb, men gleder seg over samholdet. Foto: Odin Jæger , VG

Njie var ekstremt nervøs før prøvestart. I likhet med Hole og Park er det første gang hun står på musikalscenen.

– Jeg hadde forventet mange spisse albuer, men hele stedet er en trygg havn. Vi er omsluttet av varme fra hele ensemblet. Regissør Per-Olav Sørensen har bare valgt hyggelige, rause folk som tar hensyn, forteller hun.

Noe annet hadde ikke gått, mener Njie og snakker om sin og Parks rolle:

– Vi skal bankes opp, voldtas og dø. Det er en svært sterk rolle, og vi kler oss nakne. Hadde vi ikke vært trygge, ville det vært grusomt. Det går hardt for seg, og blåmerkene er mange.

Haddy om graviditeten:– Et stille jordskjelv

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«BASSELUSK-AVDELINGEN»: Mariann Hole, Haddy Njie og Karin Park deler garderobe på Folketeatret i Oslo. Foto: Odin Jæger , VG

Park og Njie er klar over at de kunne endt opp som rivaler, med tanke på at de fyller akkurat den samme rollen.

– Men vi hjelper hverandre, lærer av hverandre, inspirerer hverandre og gir trygghet. Det kunne vært det motsatte, forteller Njie.

Haddy i fjor: Gråt første dagen tilbake på jobb

Alle tre føler at morsrollen har forandret dem som mennesker.

– Jeg er blitt mindre nevrotisk i forhold til jobb. Jeg har ikke til til å engste meg, og det er utrolig befriende, sier Hole.

Njie har alltid vært følsom og føler ikke at hun er blitt mer sårbar etter at hun fikk barn:

– Jeg lovet meg selv å ikke bli det. Men rollen som Fantine er jo veldig knyttet til det å være mor, såhennes prøvelser berører meg veldig.

Lest denne? Første alenedate gikk i vasken for Haddy og Trond

Morsrollen har preget Park så mye at hun har vanskelig med å finne ord:

– Jeg er blitt mer følsom og mer kvinnelig på et vis. Hvis regissøren skulle finne på å skjelle meg ut, ville jeg bare tenke: Ja, ja, jeg har Lydia. Det er min viktigste oppgave, , som er gift med den norske rockeren Kjetil Nernes (37).

Karin Park: Var deathmetal-dame

Njie og Hole har kjent hverandre siden sistnevnte var 13 år. Hole er nemlig bestevenninne med Njies lillesøster.

– Vi hang etter deg, smugleste i dagboken din og var nok veldig irriterende, ler Hole.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOSTYMELAGERET: Karin Park prøver hatter og Haddy Njie parykker. Foto: Odin Jæger , VG

I dag roser de hverandres innsats:

– Mariann alene er verdt billettpengene, fastlår både Njie og Park.

– Hun er så vakker, men elsker å spille fæl. I denne rollen er hun grusom. Mariann er en fantastisk skuespiller, som gir oss andre stor trygghet.

Også Njie får de beste skussmål fra kollegavenninnene:

– Ikke bare er Haddy en dyktig sanger, men hun spiller så godt. Hun viser en hjerteskjærende innlevelse i denne rollen.

Trond Giske om kjæresten etter hetsen: – Haddy er modig og klok

Park blir rørt over skryt fra de andre:

– Karin er superstjerne. Hun har en helt særegen måte å synge på. Uansett hvor krevende det er, så får hun det til å se lekende lett ut.

KLARE: Mariann Hole, Karin Park og Haddy NJie på scenen. Foto: Annemor Larsen , VG

Svensk-norske Park kjente ikke de andre fra før.

– I mitt liv er jeg omgitt av så mange menn. Derfor er det herlig å være sammen med bra damer.

De får god tid til venneprat i garderoben. Alle skuespillerne må nemlig sminke og style seg selv.

– Vi er 50 mennesker på scenen, så det ville blitt dyre billetter hvis alle skulle ha sminkør. I stedet har vi fått hver vår manual med oppskrift på hvordan vi skal gjøre det. Det tar et par timer hver gang, opplyser Njie.

Og når de ser hverandre i aksjon på scenen, åpnes alle sluser:

– Det er hulking. Vi får tømt oss skikkelig. Musikalen er jo så voldsom. Vi tror dette blir skikkelig fint, sier Njie.

Premieren er 8. september, og oppsetningen skal gå til ut i januar.