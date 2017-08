Morten Harket: – Norge koker av talent

Morten Harket (57) er imponert over sangnivået til deltakerne i «The Voice».

– Norge koker av talent, sier Harket til VG.

Sammen med Lene Marlin, Martin Bjercke og Yosef Woldemariam fra Madcon er Morten Harket en av mentorene i årets utgave av «The Voice» som hadde premiere på TV2 mandag kveld.

Premiereprogrammet ble sett av hele 317.000.

Mange ble kanskje overrasket over at a-ha-vokalisten har takket ja til å stille som mentor, noe også programleder Øyvind Mund konfronterte Harket med under TV2s høstlansering tirsdag formiddag - for første gang i Oslo i stedet for Bergen - da han spurte a-ha-vokalisten om hvorfor han hadde takket ja til mentor-rollen.

– Det lurer jeg fortsatt på, smilte Harket.

Sannheten er at han selv kanskje er den som er minst overrasket, røpet han overfor VG etterpå.

– Tiden var inne for å si ja. Norge koker av talent, i mange retninger, og jeg mener at jeg har noe konkret å bidra med, sa Harket.

Da tenker ikke Morten Harket nødvendigvis på det han mestrer bedre enn de fleste - det sangtekniske.

– Nei, det er viktigere å forsøke og hale ut det som er der inne, selve kimen i seg selv - det er den de må hente frem, selvtilliten. Det er ofte der dct brister, sier han.

Harket forteller om en beinhard kappestrid der det blir knapt med tid og rom for absolutt alle talentene å vise seg frem tilstrekkelig.

– Det er som å stå foran en slagmark etter hver sending der deltagerne ligger strødd, såret av streifskudd. Det er et så høyt nivå, men du er nødt til å jobbe med det du får i fanget. Det er et klart dilemma at ikke alle som kanskje fortjener det får tid til å vise frem hva som virkelig bor i dem.

– Kunne du tenkt deg å jobbe videre med noen av dem, slik din bandkollega Magne Furuholmen gjorde?

– Så absolutt. Jeg har allerede hatt møter med flere av deltakerne, også av dem som blir utslått, sier Morten Harket.

a-ha-kollega Magne Furuholmen var mentor for «The Voice» i 2012 og ga blant annet ut plate med konkurransevinneren Martin Halla.