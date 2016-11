Morgan Sulele ble kjæreste med sin egen videobabe

Det gikk så hett for seg i VG-listetraveren Morgan Suleles (24) forrige video at han like godt ble kjæreste med motspilleren, Rebekka Norvik (22).

De møttes med andre ord under «Lakenet» som var tittelen på Morgan Suleles forrige singel og video. Nå er han ute med en ny video, uten Rebekka.

– Det var plateselskapet som sto for castingen denne gangen, påpeker Sulele, som i virkeligheten heter Magnus Clausen.

Morgan Suleles aller ferskeste video kan du se under her!

Til fjorårets julelåt, «Under treet», sto Clausen selv for castingen. Og spurte Rebekka. De to kjente nemlig til hverandre fra før, ettersom hun blant annet har danset i en video med Morgan Suleles kompiser, Robin og Bugge.

Hun hadde imidlertid ikke anledning, ikke før Suleles neste video, «Lakenet», skulle spilles inn. Da - eller der... - skjedde det noe.

– Innspillingen foregikk i Trondheim i februar og da fikk jeg et veldig annet inntrykk av ham. Han var faktisk veldig hyggelig i forhold til hvordan jeg hadde oppfattet han tidligere, sier Rebekka Norvik.

– Og hvordan var det?

– Tja, jeg var ikke helt begeistra de gangene vi hadde møttes. Litt cocky, kanskje? sier Rebekka Norvik som til daglig er danser på show-restauranten Wallmanns i Oslo.

Magnus Clausen benekter smilende at det var planlagt fra hans side å bruke Rebekka også i den intime videoen til «Lakenet» som altså førte til at de forelsket seg i hverandre.

– Igjen; det var plateselskapet som sto for castingen!

– Det er heller ikke første gang du havner til sengs i vidoene dine?

– Nei, det blir fort slik når det er det låtene handler om, sier Clausen.

Romantikk og kjærlighet var det også mye av i Morgan Suleles store gjenombruddshit, «Bare min», som ble fjorårets store sommerslager og lå hele seks uker på toppen av VG-lista. På Spotify er låten strømmet godt over 21 millioner ganger.

– Jeg hadde en god følelse for den låta, men ikke at den skulle bli så svær som den ble. Det var helt klart døråpneren for meg, sier Sulele.

Som endelig har funnet kjærligheten, selv om han ikke virker like håpefull i klippet under her, fra Spellemannprisen i januar i år...