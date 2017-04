Miranda Lambert sang om knust hjerte – knuste rekord

Miranda Lambert (33) kuppet prisen for beste kvinnelige vokalist under Academy of Country Music Awards for åttende gang.

Reba McEntire (62), som til nå har sittet på rekorden, må dermed dele tronen med Lambert.

– Jeg kan ikke tro at jeg har gjort det! sa en overveldet prisvinner til The Tennessean om det å ha knust McEntires rekord på prisutdelingen i Las Vegas søndag kveld.

Fått med deg? Miranda Lambert åpen om hjertesorgen

Lambert forklarte at det betyr enormt mye for henne å få bane vei for kvinner i bransjen.

– Da snakker jeg om alle nivåer, som låtskriving, de som jobber i kulissene, managere eller hvem det måtte være. Jeg er bare så overlykkelig over at jeg med min fremdrift kan åpne dører for kvinner som ønsker å gjøre det samme. Det gjør meg svært ydmyk, sa sangeren.

Husker du? Countrydronning brast i gråt

SANG: Miranda Labert fremførte «Tin Man». Foto: AP

Sorgen over bruddet



33-åringen stakk også av med trofeet for årets beste album for «The Weight of These Wings», som så dagens lys etter skilsmissen fra countryektemannen Blake Shelton (40) i 2015.

– Tusen takk for at dere lar meg bruke kjærlighetssorgen, og for at dere vil dele den med meg, sa en rørt Lambert i takketalen ifølge CBS.

Husker du? Fryktet sex-nekt fra kona

Prisvinneren hyllet også sin egen far Rick, som var til stede i salen, for å ha hjulpet henne med å finne navnet på albumet.

Med kjæresten



Countrydronningen stilte i ikke mindre enn tre antrekk på prisgallaen. Hun ankom festlighetene i en hvit, fotsid kreasjon – arm i arm med sin nye flamme, Anderson East (28) – men byttet til «den lille sorte» da hun entret scenen for å synge. Da hun mottok prisene, hadde stjernen rukket å skifte til sort buksedrakt.

PAR: Miranda Lambert og Anderson East. Foto: AFP

Lambert har for vane å pakke med seg mange kjoler i kofferten når hun skal feste.

Husker du? Viste seg med ny kjæreste

Reba McEntire var også på festen, men vant ingenting. Lamberts eksmann, som nå er kjæreste med popstjernen Gwen Stefani (47), glimret med sitt fravær.

Blake Shelton etter sjokkbruddet: – Gwen reddet livet mitt

Tok til motmæle

Da Lambert viste seg med sin nye kjærlighet i fjor, var ikke fansen udelt begeistret. Paret ble dynket i netthets, og en skuffet Lambert valgte selv å ta til motmæle på sin egen Instagram.