Miley Cyrus legger om livsstilen og flytter på landet

Den tidligere Disney-stjernen sier at nå er det slutt på nakenskandaler og frekke stunts. Nylig kjøpte hun seg en stor bondegård, vil legge om livsstilen og flytte på landet.

Den store gården som har kostet rundt 46 millioner kroner, ligger i hjembyen Franklin i Tennessee, hvor Cyrus også er født, skriver Nashvillepost som også har bilder av stedet.

Popstjernen kjøpte gården i slutten av juli. For 5,8 millioner dollar har hun fått en stor gård med hus på godt over 2000 kvadratmeter, mesteparten er nyoppusset. Fem store soverom med bad, svømmebasseng, minigolfbane, takterrasse - og tillegg en tømmerhytte som heller ikke er av de minste.

Dermed har den søkkrike 24 åringen en eiendomsportefølje, ifølge Variety, på 1,6 milliarder kroner.

– Jeg er rett og slett lei av livet i Los Angeles og livsstilen der. Jeg er kommet til et punkt i livet hvor jeg heller vil bo et sted der menneskene er ekte, sier Miley Cyrus i et intervju med WBN 10 News.

Men samtidig er Cyrus opptatt av å få frem at hun slett ikke har tenkt å gi opp karrièren i musikk.

– Jeg trekker meg ikke tilbake, jeg trenger bare en forandring i livet.

Så sent som i mai måned fortalte 24 åringen i et radiointervju at hun hadde tenkt seg mer om før hun svingte seg splitter naken på en knusekule.

– Det er noe jeg aldri blir kvitt. Å svinge seg rundt naken på en knusekule, er noe som vil leve inn i evigheten. Når man først har gjort det, så er det der. Jeg kommer alltid til å være den nakne jenta på en knusekule, uttalte Cyrus i radiointervjuet ifølge Billboard.

«Wrecking Ball»-videoen fikk 12,3 millioner treff på YouTube det første døgnet etter lansering. I skrivende stund nærmer den seg en milliard treff på videokanalen.

Cyrus sier også at hun den gangen burde tenkt på hvor lenge videostuntet ville forfølge henne.

Det var en tid da fansen og pressen trodde at Cyrus måtte leve med Disney-stempelet til evig tid. Men i dag er det nesten lett å glemme at 24-åringen startet karrieren som uskyldsrene og prektige Hannah Montana i 2006. Suksesshistorien varte i fire år, før den sporet av og tok en helt ny retning – hvor Cyrus' opptreden på kula var et stort skritt på veien.