Miley Cyrus angrer på nakenstuntet i «Wrecking Ball»

Miley Cyrus (24) skulle ønske hun hadde tenkt seg mer om før hun svingte seg splitter naken på en knusekule.

Superstjernen stilte denne uken opp i et radiointervju med «The Zach Sang Show», og da ble hun utfordret gjennom leken «gifte seg med, ligge med – eller drepe». Cyrus skulle plassere tre av sine egne låter i hver sin kategori.

– «Gifte seg med» må bli «The Climb». Det budskapet gjelder fortsatt, forklarte Cyrus om 2009-sangen, som handler om å takle utfordringer og reise seg etter prøvelser.

Mens «7 Things» havner i kategorien «ligge med», nøler ikke Cyrus med å plassere hitlåten «Wrecking Ball» fra 2013 i kategorien «drepe». I musikkvideoen ser vi stjernen sittende på en stor rivningskule – uten en tråd på kroppen bortsett fra støvletter.

– Mareritt



– Det er noe jeg aldri blir kvitt. Å svinge seg rundt naken på en knusekule, er noe som vil leve inn i evigheten. Når man først har gjort det, så er det der. Jeg kommer alltid til å være den nakne jenta på en knusekule, uttalte Cyrus i radiointervjuet ifølge Billboard.

Hun fortsetter med å røpe hva som er hennes aller verste mareritt:

– Det er tanken på at «Wrecking Ball» kan komme til å bli spilt i begravelsen min.

«Wrecking Ball»-videoen fikk 12,3 millioner treff på YouTube det første døgnet etter lansering. I skrivende stund nærmer den seg en milliard treff på videokanalen.

Cyrus sier også at hun den gangen burde tenkt på hvor lenge videostuntet ville forfølge henne.

Det var en tid da fansen og pressen trodde at Cyrus måtte leve med Disney-stempelet til evig tid. Men i dag er det nesten lett å glemme at 24-åringen startet karrieren som uskyldsrene og prektige Hannah Montana i 2006. Suksesshistorien varte i fire år, før den sporet av og tok en helt ny retning – hvor Cyrus' opptreden på kula var et stort skritt på veien.

FREKK: Miley Cyrus på iHeartRadio Awards i Las Vegas i 2013. Foto: AFP

De senere årene har Cyrus skapt overskrifter for flere frekke stunt, sine dristige opptredener og ofte avkledde positurer. Midt oppe i det hele har hun også blitt hyllet for å være et stort feminist-ikon.

I disse dager har sangeren blitt mykere i uttrykket igjen. Hun har forandret imaget og begynner å ligne på sånn hun så ut for noen år tilbake. Ferskeste låt er balladen «Malibu».

Cyrus har også gjenopptatt forholdet til Liam Hemsworth (27), som hun brøt forlovelsen med for noen år siden. Nå er ringen tilbake på fingeren.