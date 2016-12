Historien om Liam Hemsworth og Miley Cyrus

Paret har feiret jul sammen etter et år preget av spekulasjoner rundt deres sivilstatus. I den anledning har vi samlet opp- og nedturene i forholdet deres.

Miley Cyrus (24) og Liam Hemsworth (26) har begge flittig dokumentert årets julefeiering på Instagram. Paret som vanligvis verken snakker om forholdet eller viser sin kjærlighet offentlig, har denne julen gjort et unntak.

Den australske skuespilleren kjent fra blant annet «Hunger Games», la ut et bilde på lillejulaften av ham og Cyrus i julegensere. Han benyttet anledningen til å gratulere Jesus med dagen. People skriver at bildet ser ut til å være tatt på juleselskap hos Hemsworths bror og skuespillerkollega, Chris.

Husker du? Miley Cyrus hardt ut mot Taylor Swift

I går la Cyrus ut et bilde av de to på sofaen sammen med hunden Dora:

«Tenker på hvor heldige vi er som får tilbringe Doras første jul sammen som familie. Vår store, vakre adoptivhund», skrev Cyrus under bildet.

Ane Brun: – Hun er et feministikon

Paret møttes under innspillingen av «The Last Song» i 2009, da var Cyrus 16 og Hemsworth 19. De to gikk fra hverandre en kort periode i 2010, men ble raskt sammen igjen.

De forlovet seg i 2012, men drøyt et år senere begynte bruddryktene rundt paret å svirre. Først sluttet Cyrus å følge Hemsworth på Twitter, hvilket amerikanske medier ikke tok som et godt tegn. Senere bekreftet parets representanter ryktene.

Siden Miley Cyrus var på skjermen som «Hannah Montana» har hun gått gjennom en massiv stilendring. Da hun i 2010 slapp låten «Can't Be Tamed» med musikkvideo, fikk hun massiv kritikk.

Artikkelen fortsetter under videoen

Det ble ikke mindre etter hennes mye omtalte opptreden på VMA-showet i 2013. Ifølge amerikanske medier skal Hemsoworth ha vært lite fornøyd med den opptredenen i forkant av bruddet.

Cyrus mimrer: Ti år etter «Hannah Montana» så dagens lys

Cyrus har siden 2013 skapt flere overskrifter for sitt syn på marihuana, sin ville atferd og dristige antrekk. I år har derimot pressen vært mer opptatt av om det faktisk er hennes gamle forlovelsesring hun har tatt frem igjen. I oktober bekreftet hun dette ovenfor Ellen DeGeneres.

– Det er ganske rart, fordi dette er jo et ordentlig smykke, i motsetning til de fleste andre smykkene mine, som er laget av gummibamser og godteri. De passer ikke veldig godt sammen. De har helt ulik stil, forklarte hun da.

Ryktene om gjenforeningen har svirret siden i våres, men først i sommer la Curys ut et bilde av Hemsworth på sin Instagram. Det tok verden som et tegn på at de var sammen igjen.