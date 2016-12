Michael Jacksons sønn: – Viste meg hva det er å være en far

Prince Michael Jackson sier faren innprentet ham viktigheten av å gi noe tilbake til samfunnet.

Michael Jackson døde i 2009 av en overdose. Sønnen hans Prince Michael Jackson (født under navnet Michael Joseph Jackson Jr), som da var 16 år, vitnet om hvordan han opplevde farens dødsdrama i rettsaken mot konsertarrangøren i 2013.

I dag er Prince Michael 19 år og går sitt andre år på Loyala Marymount University. Der er han også aktiv i organisasjonen Heal LA, og på torsdag hadde de sitt første juleselskap i Los Angeles. Der røpte han at han er lykkelig over å få videreføre farens ettermæle, skriver People.

– Han lærte meg hva det betyr å være mann, han viste meg hva det er å være en far. Jeg vil gi det videre til mine barn, eller til noen andre som har barn, sa han ifølge magasinet.

Prince Michael forteller at han særlig liker å se hvordan barna til fetteren TJ Jackson vokser opp, og at han behandler dem som om de var hans egne. TJ prøvde å få foreldreretten for Jacksons tre barn i 2012, etter at Katherine Jackson angivelig begynte slite med høyt blodtrykk.

Han forteller at hans far alltid var opptatt av å gi noe tilbake, skriver People.

– Han prentet inn i meg og mine søsken at vi måtte fortsette med det. Jeg tror, ærlig talt, at det ligger i måten jeg ble oppdratt på, sa Prince Michael.

På Instagramprofilen til Heal LA står det at de er en studentorganisasjon som jobber for å få en slutt på barnemishandling, hjemløshet og sult. Den er dedikert til Michael Jackson og hans organisasjon Heal The World.

– Desto flere slike ting jeg gjør, jo mer blir jeg klar over hvor stor del av meg dette egentlig er, fortalte han fra scenen og siktet til hans lidenskap for å hjelpe andre.

