Metallica tar med Kvelertak på turné

Den 2. mai neste år kommer Metallica til Telenor Arena med Kvelertak som oppvarming. Faktisk blir Kvelertak med Metallica på hele den kommende Europa-turneen.

Det melder blant annet bandet selv på sin Facebook-side.

– Det er en utrolig ære å skulle dele scene med mesterne, skriver det suksessrike bandet.

Metallica og Kvelertak legger ut på sin «Worldwired»-turné i Amsterdam den 4. september og frem til mai 2018 venter rundt 40 jobber i hele Europa, med en pause i desember og januar.

GULL-OPPDRAG: Kvelertak: Fra venstre: Kjetil Gjermundrød, Erlend Hjelvik, Bjarte Lund Rolland, Marvin Nygaard, Vidar Landa og Maciek Ofstad. Foto: Knut Egil Wang , VG

Datoen for Telenor Arna er altså 2. mai 2018, men billettene legges ut allerede neste fredag, den 24.mars.

En fast oppvarmingsjobb for Metallica - klodens største metal-band med 110 millioner solgte plater på samvitigheten - må sies å være den hittil største fjæra i hatten til Rogalandsheltene.

Metallica kom i fjor høst med sitt første album på åtte år, «Hardwired...To Self Destruct». Ifølge VG var denne platen «en ny grunn til å elske Metallica igjen».

Det er ikke første gang Metallica og spesielt frontfigur James Hetfield hyller norsk metal. Etter en Kvelertak-konsert i San Fransisco i 2013 skrev Hetfield følgende på Instagram:

På Instagram skrev James Hetfield følgende etter Kvelertak-opplevelsen:

«Ute tirsdag kveld for å bange til Kvelertak på Slims i San Francisco. Ville vikinger med høy energi».

– Idet vi gikk på scenen stod han helt fremme ved scenen. Han headbanget med hendene i været gjennom hele konserten. Det var en ganske stoka gjeng som gikk av scenen etter den konserten. Det var jo ganske sinnssykt, sa Kvelertak-gitarist Vidar Landa (26) til VG på telefon fra USA etter konserten.

Fire år etter er det altså en mulighet for at de kan stå på samme scene samtidig, kanskje 2. mai neste år?

Videoen til «ManUNkind» fra fjorårets Metallica-plate er for øvrig en ren live-hyllest til våre egne metalpionerer i Mayhem. Videoen er regissert av legendariske Jonas Åkerlund som for tiden lager «Lords Of Chaos» - historien om Mayhem. I Metallica-videoen spilles Mayhem-medlemmene av skuespillerne fra denne filmen.