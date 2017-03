Zara Larsson trosset forbud i svenskenes MGP

Stjerneskuddet Zara Larsson (19) ville bruke sin egen H&M-kolleksjon i pausenummeret, men ble nektet. Så hun dekket til mesteparten.

Den svenske popstjernen Zara Larsson (19) var pauseunderholdning i svenske Melodifestivalen, som også kåret sin Eurovision Song Contest-representant lørdag kveld.

Les også: – Zara er et forbilde for unge jenter

SVT satte imidlertid foten ned da Larsson og hennes tolv dansere stilte til generalprøve fredag kveld – iført drakter fra Larssons egen Hennes & Mauritz-kolleksjon, som lanseres i mai.

På generalprøven endte det med at H&M-logoene ble tildekket. Men til sendingen var Melodifestivalens prosjektleder Anette Helenius klar - det kom ikke på tale TV-seerne skulle se logoene:

– De kommer til å ha andre klær da, sier Melodifestivalens prosjektleder Anette Helenius.

Se bilder fra kveldens Melodi Grand Prix-finale i Oslo Spektrum her:

(saken fortsetter under bildegalleriet)

Det er SVTs regler rundt reklame og sponsing som gjør at de ikke kunne godta de synlige logoene.

Men til tross for de klare advarslene skriver både Aftonbladet og Expressen at Larsson trosset forbudet: Logoene til de nye klærne var synlige på flere plagg, ifølge avisene.

Etter sendingen sier imidlertid prosjektleder Helenius at bare deler av logoen syntes, og at det derfor var greit. Hun avviser at det er skjult reklame.

– Har du sjekket med deres jurister? spør Expressen.

– Nei, men jeg er så sikker i min sak at jeg ikke behøver å gjøre det.