VG anmelder Melodi Grand Prix 2017

Se hva VGs anmelder mener om Melodi Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum.

Lørdag kjemper ti deltagere om å bli Norges bidrag til Eurovision-finalen i Kiev den 13. mai.

Det er Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen som er programledere for lørdagens Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum, som er den 55. i rekken.

VG har allerede anmeldt låtene da de ble offentliggjort i februar, men i kveld teller også selve showet inn i anmeldelsen.

Rekkefølgen for kveldens artister ser slik ut:

Melodi 1: Ulrikke Brandstorp med «Places»

Dette er fremdeles en tidsriktig og smygende godbit som bygger seg naturlig opp mot et svært refreng, blandingen av R&B og EDM er som snytt ut av Rihannas nese. Men refrenget er muligens mer rettet mot hitlister enn direkte mot Eurovision-seire, hvilket også sceneopptredenen peker mot.

MELODI 1: Ulrikke Brandstorp var først ut med låten «Places». 21-åringen fra Sarpsborg var med i «The Voice» i 2015. Foto: Frode Hansen , VG

Melodi 2: Jenny Augusta med «I Go Where You Go»

Dolly Parton i rødt? Åpningen er dessverre for svak, selv om Parton-kvalitetene i stemmen kommer kjapt til sin rett. Selve låten er egentlig ikke så mye mer enn uendelige repetisjoner av tittelen; fengende nok, men også irriterende når det ditto samme feletemaet kommer inn annethvert sekund. Sorry.

MELODI 2: Jenny Augusta Enge (31) er kjent fra «Norske Talenter» og festivalopptredener rundt om i Norge. Hun kommer fra Sømna, men bor i Oslo. Foto: Frode Hansen , VG

Melodi 3: Rune Rudberg Band med «Run Run Away»

Det blir ikke mer jovialt enn dette, men samtidig er denne låten skapt for treplattinger på norske campingplasser nå i sommer. Der er den også perfekt! Tross svarte engler – trolig en Rubdberg’sk karrieremetafor – blir frekkheten fraværende og moduleringen mot slutten av låten klarer aldri å gjøre det en modulering skal; heve den. Snillisme i dansekøntri-drakt, dette.

MELODI 3: Rune Rudberg deltar for sjette gang i Melodi Grand Prix. Foto: Frode Hansen , VG

Melodi 4: JOWST med «Grab The Moment»

Dette er fløyel! Gyngende fløyelsputer i moderne puls, og det er jo dette vi nordmenn eksporterer mest av akkurat nå; mjuk mjuk EDM med en god vokalist til. Men tar det for lang tid før killer-refrenget? For refrenget sitter langt sterkere fra scenen enn fra presentasjonsvideoen som tidligere har vært kjent. Den internasjonale juryen vil nok vise tommel opp for denne – litt mer usikker på det norske folk.

MELODI 4: JOWST er musiker Joakim With Steen (27) fra Steinkjer. Med seg har han vokalist Aleksander Walmann (31) fra Porsgrunn. Foto: Frode Hansen , VG

Melodi 5: Kristian Valen med «You & I»

Er vi ironisk, eller er vi ikke? Skjelvende og usikker i stemmen, hvorfor sitter ikke Valen ved pianoet i stedet? Kristian klamrer seg rundt mikrofonstativet som om det var hans siste pust her i livet. Her regner det ikke nok på scenen – som for øvrig er en kopi av fjorårets ballettdanserinne bak Agnete Johnsen – til at oppmerksomheten kommer unna Valens eksplisitte nervøsitet. Dette kan han bedre. I kveld ga han dessverre ikke sin nydelige ballade sitt aller beste.

MELODI 5: Kristian Valen debuterer i MGP med låten «You & I». Foto: Frode Hansen , VG

Melodi 6: In Fusion med «Nothing Ever Knocked Us Over»

Melodi 7: Amina Sewali med «Mesterverk»

Melodi 8: Åge Sten Nilsen og bandet Ammunition med «Wrecking Crew»

Melodi 9: Elin & The Woods med «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii»

Melodi 10: Ella med «Mamma Boy»