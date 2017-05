VG anmelder Eurovision-semifinalen: Tror JOWST går til finalen

Kveldens Eurovision-semifinale bør ende med jubel for Norge og bidraget til JOWST.

Det mener iallfall VGs anmelder Stein Østbø etter å ha hørt gjennom kveldens 18 bidrag i den andre semifinalen før den store finalen i Eurovision Song Contest i Kiev lørdag kveld.

Dette mener VGs anmelder om kveldens bidrag:

1. Serbia:

Tijana Bogicevic - In Too Deep

Absolutt en lovende åpning av den andre semifinalen, selv om refrenget her har nesten forstyrrende likheter med Katy Perrys «Fireworks», for øvrig skrevet av norske Stargate. Men klarer du å se og høre det serbiske bidraget isolert fra denne, kan du også se for deg denne i finalen lørdag.

2. Østerrike:



Nathan Trent - Running On Air

Vi må jo ha en Justin-kloning i denne semifinalen også, mer Bieber enn Timberlake denne gangen. Lettbeint pop med fingerknips og skarp gitar. Nathan synger også godt, men boyband-preget blir i sterkeste laget. Men pluss for feelgood-tendensene.

3. Makedonia:

Jana Burceska - Dance Alone

Lydbildet til Depeche Mode fra 1980-tallet har omsider nådd Makedonia… I det hele tatt en sterk retro-følelse på dette originale, men akk så anonyme bidraget. Dette er rent effektmakeri for å dekke over en svak låt.

4. Malta:

Claudia Faniello - Breathlessly

Her er følelsene så sterke og intense at det utarter til føleri. Claudia skyr ingenting i sitt forsøk på å komme gjennom skjermen, men får liten hjelp av en flat ballade som taper allerede når tittelen skal synges første gang.

5. Romania:

Ilinca feat. Alex Florea - Yodel It!

Hva skal man si? At man aldri trodde jodling skulle gli naturlig inn med rap i en pop-låt? Men det er faktisk dette Romania prøver på - og lykkes på en helt merkelig måte, trolig fordi låten utstråler humør og positivitet. Dette var pinadø en rar én - men morsom!

6. Nederland:

OG3NE - Lights And Shadow

Disse tre søstrenes harmonier gir det nederlandske bidraget en country-touch som det sårt trenger, for bak harmoniene er det ikke så mye som skjer, selv om den tar seg kraftig opp mot slutten. Dersom harmoniene sitter også live, bør finaleplassen være klar.

7. Ungarn:

Joci Pàpai - Origo

Folk-preget nummer med fascinerende vokal fra en sterk stemme, men så lenge rap-sekvensen midtveis ikke er på engelsk er jeg redd for at mange vil falle av. Synd, for resten av låten har en etnisk tiltrekningskraft som er savnet hittil i semifinalene.

8. Danmark:

Anja - Where I Am

Anja Nissen er en tidligere vinner av The Voice i Danmark, og stemmen hennes er det ingenting å si på. Versene her er relativt daffe, men energien eksploderer i refrenget med god hjelp av Anja selv. Jeg håper Anja når langt, men samtidig minner denne låten meg om Agnete Johnsens bidrag i fjor. Og det gikk jo ikke så bra.

9. Irland:

Brendan Murray - Dying To Try

Apparatet rundt unge Murray er mer imponerende enn selve låten; denne saktegående balladen er skrevet av Jørgen Elofsson, og Murray - som godt kunne ha brukt stemmen mer - kommer fra boybandet Hometown, hvis manager Lois Walsh også hadde Westlife, Boyzone og Johnny Logan i stallen. Uforløst.

10. San Marino:

Valentina Monetta & Jimmie Wilson - Spirit Of The Night

Hey, noe så moderne som en retro-disco-duett! Skrevet av selveste Ralph Siegel som sto bak «Ein bisschen Frieden» til Nicole i 1982. Partyfølelsen er høy nok, og stemmene står godt til hverandre - spesielt Wilson har soveromssoulen intakt i stemmebåndene - men dette er nok langt fra en Eurovision-vinner.

11. Kroatia:

Jacques Houdek - My Friend

Kroatia ødelegger for seg selv ved å dele denne låten i to; én pop-del og én operadel. Sistnevnte er helt overflødig, ettersom pop-varianten fremføres med en stemme som kan gjøre Sam Smith misunnelig. Nå blir det bare to verdener som kolliderer og imploderer.

12. Norge:

JOWST - Grab The Moment

Helt upåvirket av hvilket land dette bidraget kommer fra, kan jeg ikke skjønne annet enn at det må bli finaleplass på JOWST. Av alle EDM-bidrag i semifinalene - og det har vært mange - har «Grab The Moment» fremdeles det varmeste, mest dansevennlige og mest smittende refrenget. Tenker vi sier at vi sees igjen på lørdag.

13. Sveits:

Timebelle - Apollo

Her er det utilslørte Beyoncé-tilbøyeligheter i både vokalfremføring og melodianslag, men det blir liksom litt mer blodfattig når det kommer fra Sveits og ikke direkte fra Queen B. Kan faktisk minne litt om Alan Walkers «Faded» også.

14. Hviterussland:

NaviBand - Historyja Majho Zyccia

Et hippieinspirert par med en sang som tilsynelatende aldri starter. Sympatisk og u-Eurovisionsk i uttrykket, men den mangler fullstendig andre kvaliteter enn abrupte hei-rop som kommer i fleng når du minst venter det. Sjanseløs.

15. Bulgaria:

Kristian Kostov - Beautiful Mess

Javisst er det høylytt drama også i denne balladen, men den har i tillegg en inderlig og troverdig fremføring, samt både vemod og melankoli i passe doser, noe som gjør at denne balladen faktisk stikker seg ut i havet av europeisk musikkmiddelmådighet. Fortjener å nå høyt - når iallfall finalen lørdag.

16. Litauen:

Fusedmarc - Rain Of Revolution

Åpner friskt og funky, men det finnes jo ingen låt bak der - kun et funky arrangement med blåsere og kor. Lekkert nok det, men det hadde jo vært en fordel å kunne ane noe som i det minste lignet en sammenhengende melodi …

17. Estland:

Koit Toome & Laura - Verona

Nok en florlett eurodance-flørt uten fart og fremdrift. Mye tyder på at Norge har vært heldige med trekningen i kveldens semifinale. Med unntak av Bulgaria har det vært lite eller ingenting av interesse etterpå. Baltikum ligger iallfall tynt an.

18. Israel:

Imri Ziv - I Feel Alive

Fellesnevneren for årets EDM-bidrag er at versene ofte ikke skaper nok spenning før det kommer et klebrig refreng. Dette er delvis tilfellet med Norge, og dette er iallfall tilfellet med Israel. Som i tillegg har et noe grunnere og mer maskinmessig refreng enn oss. Men jeg tror på finaleplass for Israel.

