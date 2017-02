VG anmelder årets låter: Her er vår MGP-favoritt

Vil Norge ha en ballade også i årets Eurovision Song Contest, blir Kristian Valen vår representant i finalen i Kiev i mai.

Det er faktisk ikke noe å tvile på, ettersom Valen har den eneste balladen i årets heat...

Men samtidig har han også den kanskje sterkeste låten. Går Norge - og den internasjonale juryen - for en gangs skyld inn for et raskere nummer, er helt ferske Ulrikke en underdog med sin spenstige «Places».

Men klare outsidere finnes, med Åge Sten «Glam» Nilsen i spissen for sitt Ammunition.

Dette mener VGs anmelder Stein Østbø om årets Melodi Grand Prix-bidrag. Finalen finner sted i Oslo Spektrum den 11. mars.

(her i alfabetisk rekkefølge - finalerekkefølgen er ennå ikke kjent):

1. Amina Sewali: Mesterverk

Tekst og melodi: Amina Sewali

Finalens eneste morsmålsbidrag og en spennende stemme som jeg likevel hadde noe større forventninger til. Åpningen er nydelig, uttrykket lekent og luftig, men låten mangler likevel stinget i verset til å gå fra bare egenartet til også å være umiddelbar.

2. Ammunition: «Wrecking Crew»

Tekst og melodi: Erik Mårtensson og Åge Sten Nilsen

Plystring og marsjerende trommer? Check! Brøle tittelen i starten? Check! Brautende, glinsende Gary Moore-gitarer? Check! Ammunition er en vandrende klisjémaskin fra åttitallet, men en uhyre effektiv én. Knyttneve-rock av den hårete typen har et stort publikum i Europa, det må ikke undervurderes.

3. Elin & The Woods: «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii»

Tekst og melodi: Elin Kåven og Robin Lynch

Nesten søvndyssende i all sin hypnotiske etnisitet. Den suggererende undertonen har Robin Lynch lykkes med før - han bidro til Margaret Bergers «I Feed You My Love» i 2013 - og låter med nasjonalt, etnisk preg har vunnet finaler før, senest med Ukraina i fjor. En låt som setter seg i kroppen.

4. Ella - «Mommy Boy»

Tekst og melodi: Ida Maria og P.K. Ottestad

Et hederlig forsøk på litt rocka grrl power, dét trenger enhver MGP-finale! Det røffe refrenget har noe visuelt over seg som vil gå rett i hjertet på MGP-fansen, men som like garantert vil hates av mange andre på grunn av sin stakkato arroganse. Selv faller jeg midt i mellom disse, slik selve låten trolig også vil gjøre i den store sammenhengen.

5. In Fusion: Nothing Ever Knocked Us Over

Tekst og melodi: Gustav Eurén, Danne Attlerud, Niklas Arn, Karl Eurén og Cissi Kallin

Finales mest utspekulerte låt, selvfølgelig forfattet av svensker, fordi den har fulgt en ekstremt velkjent MGP-klisjéoppskrift der alt skal lyde så stort som mulig, men på innsiden er det bare luft. Melodilinjen er som hentet fra temalåten til et verdensmesterskap på skøyter, innpakningen er datert eurodance og trioens stemmer skinner hverken hver for seg eller alene. Finalens buljongpar. Eller trio.

6. Jenny Augusta: «I Go Where You Go»

Tekst: Jenny Augusta Enge og Inga Þyri Þórðardóttir. Melodi: Jenny Augusta Enge

Om Vamp hadde vokst opp på prærien... Fascinerende miks av keltisk og country fra en vokalist som forsøksvis er like trang i stemmen som Dolly Parton. Melodien er fin, fiolintemaet også, men helheten mangler et realt fraspark.

7. JOWST: «Grab TheMoment»

Tekst: Jonas McDonnell Melodi: Joakim With Steen

Det blir jo ikke mer «norsk» og tidsriktig i 2017 enn når en DJ med sans for sval EDM parrer seg med en vokalist. Jeg er svak for den silkemyke soultouchen i denne låten, og med et enda klarere drop (klimaks), kunne duoen fint ha smakt på internasjonal suksess.

8. Kristian Valen: «You & I»

Tekst og melodi. Kristian Valen

Kristian Valen er alene på eh... valen på balladesiden i årets MGP og har således ingen balladister å kjempe mot. Det kan fort være en stor fordel, også fordi Valen har en nydelig låt (teksten kan vi ta for oss en annen gang...) som han går rett inn i, uten å nøle. Javel, han fraserer som Morten Harket i refrenget og låner vel mye av Espen Linds «When Susannah Cries», men hey - handler ikke MGP-suksess nettopp om ulike grader av gentlemanstyveri? Seieren kan fort havne hos Kristian Valen, faktisk.

9. Rune Rudberg Band: «Run Run Away»

Tekst og melodi: Peter Danielson, Åsa ​Karlström og Mats Larsson

Sympatisk og lettbeint danseband-country i lystig luntetrav mot avslutningens obligatoriske modulering. Det hadde vært snillisme i praksis å sende denne til Kiev, men den får deg iallfall i godt humør. Låta er så hyggelig og tilforlatelig at du knapt merker at den har vært der.

10. Ulrikke: «Places»

Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp

Ulrikke har finalens friskeste låt, og samtidig den det skjer mest i. Herlig leken og funky flørtende i starten og med et svært og åpent refreng som hekter umiddelbart. Det er neppe noen ulempe med ooh ooh-refrenger i MGP, heller... Om Norge kunne ha blitt enig med seg selv om at vi må sende noe med fart i til Kiev i mai, står Ulrikke klar!

STEIN ØSTBØ