Sveriges Eurovision-artist synger ut mot vinner Salvador Sobral

Robin Bengtsson (27) mener Salvador Sobral (27) sank til et lavmål da han tok ordet etter å ha vunnet i Kiev.

– Vi lever i en verden full av bruk og kast-musikk, «fast food»-musikk uten innhold. Jeg tror dette kan være en seier for musikken, og folk som lager musikk som faktisk betyr noe. Musikk er ikke fyrverkeri, musikk er følelser. Så la oss prøve å forandre dette. La oss bringe musikken tilbake, sa den lavmælte portugiseren etter å ha danket ut alle andre med låten «Amar Pelos Dois».

– Ikke en vinner verdig

Det var det mange som reagerte på. Nå har også Sveriges deltager Robin Bengtsson kommentert utspillet, som han tydeligvis har lite til overs for. På Instagram har svensken postet et bilde av seg selv og skrevet under – sammen med et blunkefjes:

«Fra en pressekonferanse i Kiev, hvor jeg trolig snakker om «fast food»- og bruk og kast-musikk».

VANT: Salvador Sobral. Foto: AFP

Bengtsson fortsetter med å gratulere Sobral med vinneren og sier at han virkelig liker sangen og måten portugiseren fremfører den.

«Men jeg synes talen din etter å ha vunnet ESC, var på et nivå langt under det som er en vinner verdig. «Fast food»-musikk kan være det beste som finnes, på rett sted til rett tid. Det samme kan en vakker sang som din. Det er plass til alle», skriver Bengtsson – som selv konkurrerte med uptempo-låten «I Can't Go On».

27-åringen, som sikret Sverige en femteplass, har skrevet meldingen på engelsk og tagget Salvador Sobral. Vinneren har så langt ikke kommentert.

– Likte det han sa

Morten Thomassen, leder for den norske Melodi Grand Prix-klubben, skriver i et innlegg på sin blogg på ESC.com at han elsker vinnerlåten.

MGP-EKSPERT: Morten Thomassen. Foto: NTB SCANPIX

«Og jeg likte også veldig godt det han sa etter at han hadde vunnet, og hadde kommet opp på scenen for å motta seierstrofeet. Joda, det han sa hadde ett lite sting i seg, men det var etter min mening ikke over streken i det hele tatt», skriver Thomassen.

Han fortsetter:

«På flotte restauranter bruker de timevis på en liten forrett, grønnsakene er dyrket på en fjellgård opp i huttiheita, og dyrene vi spiser kjøttet fra, har kun spist én type urter – for å overdrive en smule. Med andre ord, kokken som har laget maten du spiser, har lagt mye sjel, innlevelse og følelser i den maten du spiser».

Thomassen tror det var dette Sobral tenkte på, låter komponert uten at det er ekte følelser bak, men mer kalkulerte følelser.

PÅ SCENEN: Robin Bengtsson. Foto: AP

«Eller låter som enkelt og greit bare er ment for å underholde og ikke gi sitt publikum er dypere opplevelse med låten», skriver Thomassen – som er nøye med å påpeke at Norges og JOWSTS «Grab The Moment» har en dyp tekst.

«Når sant skal sies, så er nok flertallet av de poplåtene vi hører både i Grand Prix og ellers, kanskje sjelløse både tekstmessig og melodimessig. Men, det gjør dem ikke til dårlige låter. Tvert i mot mange av dem er blant de største og mest populære sangene vi vet. Kan vi ikke være enige om at alle typer låter har sin plass i den vidunderlige verdenen av musikk?» skriver Thomassen.

– Elefanten i rommet



Dagfinn Nordbø, forfatter og satiriker, skrev i en kommentar i VG tirsdag at Sobral gjorde noe som aldri har blitt gjort før:

«Som vinner adresserte han elefanten i rommet og kalte den ved sitt rette navn: Engangsmusikk uten innhold, der fyrverkeri har erstattet følelsene. Hans låt gjorde det enhver kommunikasjonsmessig smart person bør gjøre, uansett fag: Gå i motsatt retning av alle andre. Da blir du hørt»

På bloggen Good Evening Europe skriver MGP-entusiastene Guri Idsø Viken og Astrid Foldal på sin side at de ikke skjønte hvorfor Sobral følte for å disse rivalene ved å hevde at hans egen musikk var mer ekte enn deres:

«Han kunne bare holdt munn og gledet seg over sin egen velfortjente seier.»

