Slik vurderer MGP-ekspertene Norges sjanser i Eurovision

Leder i MGP-klubben Morten Thomassen mener at Norge har gode vinnersjanser dersom Europa vil ha en moderne låt som Eurovision-vinner.

Det var JOWST som stakk av med seieren i årets Melodi Grand Prix-finale med låten «Grab The Moment». Dermed skal Joakim With Steen og vokalist Aleksander Walmann representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Kiev i mai.

Duoen sier til VG at de går for seier i Ukraina.

– Nå er det lov å være litt tøffe og si at vi går for førsteplassen. Vi går all in, sier Wallmann.

MGP-ekspertene VG snakket med etter finalen, mener også at låten kan heve seg i Eurovision.

– Hvis Europa vil ha en låt som høres ut som den er fra 2017, så har vi gode sjanser. Dette er første gang på lenge. Men den kan også bli for moderne, sier leder i MGP-klubben Morten Thomassen.

Fikk du med deg? Agnete Johnsen tilbake på scenen

Anders M. Tangen, MGP-entusiast og skribent på nettstedet ESC Norge, hadde ikke forventet at JOWST skulle bli Norges bidrag i Eurovision.

– Jeg ble overrasket, men jeg tenkte at en av låtene under radaren kunne seile opp. Den har liksom denne nye, norske sounden. Og både jeg og min to år gamle datter danser til den, sier Tangen.

MGP-general Jan Fredrik Karlsen var strålende fornøyd etter JOWSTs seier. Duoen var både TV-seernes og den internasjonale juryens favoritt.

– Veldig gøy! Vi er klare for Kiev. Man vet aldri hvordan stemmenålen går, men at en så moderne låt fenger både Europa og det norske folk, er jeg veldig glad for, sier Karlsen.

Les også: VGs anmeldelser av alle finalelåtene

VGs anmelder Stein Østbø mener at JOWST vant fortjent.

«Er det ikke herlig når hvemsomhelst kan stikke av med seieren?», skriver Østbø.

«Nei, jeg tror ikke vi vinner i Kiev med denne. Men det blir en god plassering, om vi tar historien til bruk. For hvem hadde hørt om Carl Espen eller Mørland & Scarlett før de vant den norske MGP-finalen?», skriver han.

Les VGs kommentar: JOWST tok øyeblikket

I Kiev arrangeres semifinaler 9. og 11. mai, hvor deltagerne må kvalifisere seg til den stor Eurovision-finalen som går av stabelen 13. mai.