Semifinale i Eurovision: Heja Sverige!

Sverige er aller første land ut i den første Eurovision-semifinalen i kveld, men er neppe første land ut av semifinalen.

Som vanlig stiller svenskene med favorittstempel i en Eurovision-konkurranse, denne gangen med en stilfull, moderne poplåt som får godt skussmål også av VGs anmelder.

Dermed spår vi finaleplass i Kiev førstkommende lørdag på svenskene.

VG-anmelder Stein Østbø har trillet terning på samtlige 18 av kveldens semifinalister og melder om et hav av middelmådighet, men med overraskende og litt uventede gode innslag fra land som Moldova og Tsjekkia.

Norges bidrag, JOWST og «Grab The Moment», kommer først i torsdagens semifinale.

Her er VGs dom om kveldens semifinalister (i rekkefølge):

1. Sverige:

Robin Bengtsson - I Can't Go On

Svenskene stiller med en tidligere Idol-kjekkas og en snerten, moderne pop-låt med elektronisk tilsnitt, ikke helt ulik vårt eget håp, JOWST, men uten den samme varme pulsen. Tankene ramler ganske fort i retning av Justin Timberlake, uten sammenligning for øvrig, men Bengtsson er så absolutt et sympatisk bekjentskap.

2. Georgia:

Tako Gachechiladze - Keep The Faith

Høy musikalfaktor over Georgias überdramatiske bidrag i år, levert av en strålende stemme som heldigvis ikke drukner når låten eskalerer i intensitet inntil det eksplosive avslutningsvis. Har klassiske modulasjoner som Eurovision-publikummet vil elske - for alle oss andre kan melodramaet bli noe i overkant …

3. Australia:

Isaiah Firebrace - Don't Come Easy

Karamellisert bidrag i form av sukkeroverdose i stemme, utseende, fremføring og melodilinje. Australia mangler stinget til Dami Im som nesten førte Australia helt til topps i fjor (hvilket hadde vært fortjent). Men Isaiah kommer garantert til å rispe litt i europeiske ungpikehjerter i kveld …

4. Albania:

Lindita - World

Anslagene til denne sangen tar liksom aldri slutt, og låten får aldri noe innledningsmessig løft som gjør den mer enn bare passe interessant. Mest interessant i kveld blir kanskje å se hvor lenge Lindita klarer å holde tonen. Der er hun en vinner, helt klart. Men Eurovision vinner hun aldri.

5. Belgia:

Blanche - City Lights

Isolert sett ingen dårlig låt, men langt unna et klassisk Eurovision-bidrag. Sangen er nemlig blottet for både fyrverkeri og lyspunkter, snarere er det en mørk og nestendyster tone over den som forsterkes av den monotone, nesten maskuline eggen i stemmen til Blanche.

6. Montenegro:

Slavko Kalezic - Space

Nok et bidrag som benytter seg av samme moderne sound som JOWST, men klubbrytmene fra Montenegro er på langt nær så sofistikerte som det våre egne gutter serverer. Fort inn i hodet, like fort ut.

7. Finland:

Norma John - Blackbird

Finnene er aldri forutsigbare, det skal de ha. Denne gangen går våre naboer for en svevende, atmosfærisk ballade som ikke akkurat skriker Eurovision-glamour, men som i sitt eteriske arrangement faktisk tangerer noe vakkert. Skjønnhet som kun antydes er ikke dagligdags i denne sammenhengen.

FINSK SISU: Norma John stiller med en av kveldens beste ballader. Foto: Efrem Lukatsky , AP

8. Azerbajdsjan:

Dihaj - Skeletons

Murrende mørk åpning, skjematisk i fortsettelsen. Rytmisk spennende, men bak de smått bombastiske synth-støtene må du lete lenge etter melodilinjen. Den er vel strengt tatt der kun i refrenget, som for så vidt er hektende nok om koret når frem i lydbildet.

9. Portugal:

Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

Kveldens sjarmøretappe kommer fra Portugal. En småkeitete, nesten vimsete fyr med forundret innlevelse og en teatral stemme som passer oppsynet hans perfekt. Sobral opptrer som om han synger en Kurt Weill-komposisjon snarere enn et Eurovision-bidrag. Sånt liker vi.

10. Hellas:

Demy - This Is Love

Tungt orkestrert ballade som plutselig utarter seg til en fullblods dance-låt milevis fra utgangspunktet. Ikke helt Avicii, og heller ikke helt gresk tragedie, men noe midt i mellom.

11. Polen:

Kasia Mos - Flashlight

Kvinne med langt, flagrende hår løper over en snøhvit slette mens hun holder et flagrende, sort slør over hodet - selvfølgelig i sorthvitt. Slik høres dette bidraget ut, og slik blir det presentert i den offisielle videoen. Det er så dirrende dramatisk og fremført med så mye apokalypse at undergangen synes nær. Hvilket den heldigvis ikke er.

12. Moldova:

SunStroke Project - Hey, Mamma!

Endelig noe som svinger humørfylt! Denne truppen representerte Moldova også for syv år siden og blander karibisk inspirasjon med europeiske klubbrytmer og med en helt sjuk saksofon i refrenget. Ikke nødvendigvis en knallåt, men særs oppløftende og en vitaminpille så langt i kveldens selskap.

13. Island:

Svala - Paper

Island har valgt en kjølig og dunkel elektropop-låt som årets bidrag, men «Paper» er dessverre ikke det beste vi har hørt fra sagaøya i Eurovision-sammenheng. Refrenget er heller ikke med på å løfte denne dunkle middelmådigheten. Vil få problemer med finaleplass.

14. Tsjekkia:

Martina Bàrta - My Turn

Enda en ballade, men langt fra så svulstig og dramatisk som vi har hørt tidligere i semifinalen. Tsjekkia stiller tvert imot med en usedvanlig sympatisk pianoballade av klassisk legning og faller aldri for fristelsen til å smøre tykke lag med orkestrering over denne iørefallende lille perlen. En av kveldens aller beste låter.

ISKLAR: Svala fra Island vil nok vekke oppsikt på scenen i Kiev, men låten hennes er dessverre ikke all verden, mener VGs anmelder. Foto: Efrem Lukatsky , AP

15. Kypros:

Hovig - Gravity

Ikke noe å si på tyngdekraften her, for «Gravity» faller fort til jorden. En saktegående bagatell med søvnig rytmikk og anmassende gjentakelser av låttittelen er en velkjent formel, men helst i litt mer fyrrige former enn her.

16. Armenia:

Artsvik - Fly With Me

Armenia skal ha ros for å blande inn litt nasjonal musikkfolklore i bidraget sitt, men det hjelper beklageligvis ikke mye. Denne hybriden mangler desperat noe gjenkjennelig som huskes to minutter etter at den er ferdig. Rett i myra med Armenia, er jeg redd.

17. Slovenia:

Omar Naber - On My Way

Balkansk drama er ikke blant mine favoritter - sånn sett skuffer ikke Slovenia. Herr Naber tar også i bruk falsetten for å gi litt ekstra piff til denne anonyme middelhavsfareren, men verken den eller brekket der alt legges en halvtone opp, kan redde kvelden for Slovenia.

18. Latvia

Triana Park - Line

Den elektroniske dansemusikken - EDM - får virkelig et tungt gjennombrudd i årets Eurovision. Der er Norge helt i toppen, mens Latvia ennå har et stykke å gå for å nå dit. «Line» vil fungere utmerket i et mørkt klubblokale, men mangler melodifølelsen som kan gi en god Eurovision-plassering.

STEIN ØSTBØ