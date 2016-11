Så langt kan du nå om du vinner Melodi Grand Prix junior

Det skal godt gjøres å bli en «ny» Marcus & Martinus. Men MGPjr kan være startskuddet for en stor karriere.

I kveld stiller ti håpefulle artistnavn på scenen i Oslo Spektrum, med mål om å vinne barnas egen Melodi Grand Prix-konkurranse.

En seier der kan være begynnelsen på noe stort.

Les også: Ville ha puppebilde fra Marcus & Martinus-fan (13)

Det tok riktig nok litt tid fra Marcus & Martinus vant MGPjr i 2012 til de ble «ordentlige» popstjerner.

I en alder av 14 er de til gjengjeld Norges største popidoler akkurat nå – kanskje de største i Norden.

VANT GRAND PRIX: Agnete Johnsen. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Feber i Sverige: – Hyling, gråting og klemming

Fredag slapp de sitt andre album, duoens første engelskspråklige.

Denne uken har de reist Norden rundt og gjort intervjuer i den forbindelse – og de var nærmest selvskrevne gjester på «Skavlan» fredag kveld, som sendes både i Norge og Sverige.

Sjekk: Flere kjente fjes fra MGPjr her

Fra sort får til hvit vinner



Agnete Johnsen (22) ble også landskjent som vinner av MGPjr.

I 2008 vant hun som vokalist i The Blacksheeps. Gruppen vant også den nordiske finalen.

(artikkelen fortsetter under videoen)

En ny utgave av bandet nådde annenplass i voksen-Grand Prix i 2011. Annenplass fikk Johnsen også da hun stilte i «Stjernekamp» i 2013.

VANT I 2011: Slik ser Sval Rosenløw Eeg ut nå. Foto: RONNY MANUEL DANIELSEN

Året etter ble hun tidenes yngste vinner av «Skal vi danse».

I år ble hun vinner av Melodi Grand Prix, og representerte Norge i Eurovision Song Contest i Stockholm.

Hun ble nylig tildelt Åpenhetsprisen av Mental Helse Norge, for å ha vært åpen om sine psykiske problemer.

Sval Rosenløw Eeg vant MGPjr i 2011. Hun albumdebuterte med «Tilbakefall» tidligere i år.

Sval feiret 18-årsdagen sin 26. oktober med å holde dobbelkonsert på Parkteateret i Oslo – en for de under 18 og en for de over.

Dette er kveldens ti finalister:

NOAH UTBY (15). Fra Storfjord. Sang: «Sterk». Kom på sjetteplass i Idol jr. 2014. Synger i rockbandet Druce. Foto: NRK

VILDE HJELLE (13) og ANNA NAUSTADAL (12). Fra Nordfjordeid. Sang: «Vestlandet». Møttes via skiskyting, har opptrådt ved Ungdommens Kulturmønstring. Foto: NRK

EMMA SNOEN (13). Fra Bodø. Sang: «Reis dæ opp». En ivrig håndballspiller med sangtimer og gitarspilling på CV'en. Foto: NRK

REBECCA RAMBERG HAGRING (15). Fra Lillestrøm. Sang: «Den gangen». Har gått på babysang, sunget i kirkekor og barnekor. Foto: NRK

TOBINE GILBRANT (11). Fra Langhus. Sang: «Halloween». Går på musikal, tar sangtimer og spiller kornett. Foto: NRK

DINA MATHEUSSEN (12). Fra Asker. Sang: «Sterk og rå». Danser i MGPjr i fjor, og kom til semifinalen i Norske Talenter 2014. Går på musikkskole og synger i barnekor. Er også norgesmester i karate. Foto: NRK

BEAT2FIRE. Fra Nærsnes. Foran: Magnus Heitmann (14) og Adrian Sagdahl (15). Bak: Jonas Thrane Jensen (14), Torkel Elvedal (15) og Magne Byholt (14). Sang: «Gode minner». Har spilt i syv år, og deltatt på Ungdommens Kulturmønstring. Foto: NRK

EMMA RØED (14). Fra Mo i Rana. Sang: «Du e unik». Har spilt gitar i fire år, deltatt på Ungdommens Kulturmønstring og konserter med kulturskole og kor. Foto: NRK

ALMA HOVDA HOLTER (13). Fra Stavanger. Sang: «Annerledes». Begynte å spille piano da hun var seks. Har vært med i ymse musikkonkurranser. Foto: NRK