KIEV (VG) Per Sundnes har troen på at Norge kan ta medalje i «Eurovison Song Contest».

Lørdag kjemper Norge mot 25 andre land i «Eurovision Song Contest».

JOWST gikk på scenen som bidrag nummer 17. Tidligere MGP-general Per Sundnes har kun lovord å si om opptredenen til Aleksander Walmann (31) og Joakim With Steen (27).

– Rett i fletta. Gutta leverer! Nå går vi for medalje, sier Sundes til VG.

Svenskene er også positive:

– Jeg synes JOWST har bygget seg opp under prøvene, og de er best når det gjelder. Det er som om de ler med øynene, og man kan se at de har det morsomt på scenen. Dette er deres beste opptreden i Eurovision, sier Aftonbladets Eurovison-ekspert Tobbe Ek etter at Norge har stått på scenen.



VGs musikkjournalist Stein Østbø har troen på topp ti-plassering.

– Jeg tror fremdeles at dette holder til en finfin plassering, forhåpentlig topp ti, sier han.

– Men jeg mener faktisk at JOWST var enda bedre i semifinalen på torsdag. Selve låten sparker jo fra så det holder – mer enn de fleste andre i finalen – men det kan hende at dette burde vært ytterligere forsterket gjennom litt mer energi på scenen, ikke minst fra Aleksander, sier Østbø.

FINALISTER: JOWST var i strålende humør under åpningsnummeret av Eurovision-finalen. Foto: Efrem Lukatsky , AP

Guri Idsø Viken, en av ildsjelene bak MGP-bloggen Good Evening Europe, ser årets Eurovision-show fra salen i Kiev. Hun forteller at TV-skjermene inne i salen ikke virket da Norge sang.

– Veldig bra stemning i salen under Norge, men ikke så bra som under Italia, Moldova og Ungarn. Men jeg tror det påvirket litt negativt at TV-ene i salen ikke virket før siste tredjedel av sangen, sier hun til VG.

– De gjorde en strålende jobb, og jeg tror fortsatt på topp 10 fordi den appellerer til de som sitter hjemme og liker annerledes bidrag, sier Viken.

Årets 26 finalister

Slik er startrekkefølgen i årets «Eurovision»:

1. Israel

2. Polen

Den Polske artisten Kasia Moś stiller med kveldens dristigste kjole, som har både dyp utringning og høy splitt.

30-åringen, som synger låten «Flashlight», har tidligere vært Playboy-modell. Mós har vært med i den polske versjonen av Melodi Grand Prix tre ganger, og i år ble hun endelig stemt frem som vinner.

Skal vi tro bettinglistene vinner ikke Polen årets konkurranse. Landet er rangert som nummer 22 av 26 i forkant av finalen. Mós klarte derimot å kvalifisere seg fra semifinalen.

– Man må huske at det er polakker over hele Europa som bor i diverse land. Polen fikk 10 poeng fra norske TV-seere i fjor, så det kan hende at hun får noen poeng fra Norge i år også, sier Morten Thomassen, leder i den norske MGP-klubben, til VG.

3. Hviterussland

4. Østerrike

5. Armenia

6. Nederland

I år representeres Nederland av tre søstre, som utgjør gruppen OG3NE. Deres låt Lights and Shadows er dedikert til deres mor, som har vært alvorlig syk i flere år.

Popgruppen vant The Voice i hjemlandet i 2014, og for ti år siden representere de Nederland i Junior Eurovision.

SØSTRE: Gruppen OG3NE fra Nederland deltar med låten «Lights And Shadows». Foto: Efrem Lukatsky , AP

7. Moldova

Mange kjenner kanskje igjen Moldovas artist, som er gruppen Sunstroke Project. De deltok også i «Eurovision»-finalen i Oslo i 2010, og da ble deres saksofonist en publikumsfavoritt og et internettfenomen. Han fikk kallenavnet «Epic Sax Guy», og i Kiev får publikum en reprise av både saksofonspillingen og dansetrinnene.

MED FOR ANDRE GANG: Moldova har sendt gruppen Sunstroke Project og låten «Hey Mamma». Foto: Efrem Lukatsky , AP

8. Ungarn

9. Italia

Bettinglistene spår at Italia stikker av med seieren i år. Det er Francesco Gabbani som representerer landet med låten «Occidentali's Karma», som er en satirisk låt om vestlige som omfavner østlig kultur for «trøst» og frelse.

Låten har allerede blitt en megahit på YouTube, med over 106 millioner visninger, som er rekord for en «Eurovision»-låt. Gabbanis dansepartner på scenen, som er kledd i et gorillakostyme, har også fått mye oppmerksomhet.

Stemningen står i taket på pressesenteret når Gabbani står på scenen, og den store gjengen med italienske journalister synger av full hals.

10. Danmark

11. Portugal

Kan dette bli året Portugal endelig vinner «Eurovision»? Portugal er det landet som har deltatt lengst i musikkonkurransen uten en eneste seier. Frem til nå er deres beste plassering en sjetteplass.

I år er det Salvador Sobral (27) og låten «Amar Pelos Dois» som representerer landet. Låten, som blir utpekt som en storfavoritt, er skrevet av hans søster.

Sobral har en hjertesykdom, og ifølge The Mirror trenger han et nytt hjerte innen dette året dersom han skal overleve. Den livstruende sykdommen gjør at han ble nektet av legene å delta på alle prøvene i forkant av semifinalen, så hans søster måtte erstattet ham i Kiev.

Under Sobrals opptreden blir det helt stille i presserommet og alle stopper opp for å nyte hans sjarmerende opptreden. Låten avsluttes med en enorm applaus fra journalistene.

12. Azerbadsjan

13. Kroatia

14. Australia

Dette er tredje år Australia deltar i «Eurovision». Egentlig skulle landet bare delta i 2015 i forbindelse med sangkonkurransens 60-årsjubileum, men de har også blitt invitert etter det.

Det er 17 år gamle Isaiah som representerer Australia i år med låten «Don't Come Easy». Han har tidligere vunnet australske «X Factor».

X FACTOR-VINNER: Australske Isaiah. Foto: Sergei Supinsky , AFP

15. Hellas

16. Spania

17. Norge

18. Storbritannia

19. Kypros

20. Romania

Romanias jodling er en av de store favorittene i presserommet, og journalistene fra Europa jodler med når nummeret vises på storskjermene.

Det er duoen Ilinca ft Alex Florea som står bak låten «Yodel It!», som inneholder både rapping og jodling. Ilincia har jodlet siden hun var ei lita jente, og hun synger opera i tillegg. Både hun og Florea er kjent fra «X-Factor» og «The Voice» i hjemlandet.

JODLER OG RAPPER: Duoen Ilinca ft Alex Florea i låten «Yodel It!». Foto: Efrem Lukatsky , AP

21. Tyskland

22. Ukraina

23. Belgia:

24. Sverige

25. Bulgaria

26. Frankrike

Ifølge bettinglistene er disse fem landene favoritter i årets finale:

200 millioner seere



Verdens største musikkonkurranse arrangeres i år i Kiev i Ukraina, etter at Jamala vant med låten «1944» i fjor.

20 land kvalifiserte seg gjennom to semifinaler, mens fjorårets vinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

I fjor var ikke Norge å se i finalen, da Agnete Johnsen med låten «Icebreaker» ikke kvalifiserte seg i semifinalen.

Det er Marcus & Martinus som skal lese opp de norske stemmene i direktesendingen som når ut til over 200 millioner TV-seere over hele Europa.

Stemmegivningen vil i år være delt i to: Først annonseres jurystemmene fra hvert enkelt land. Deretter leses seerstemmene opp samlet, og programlederne starter med det landet som har fått færrest stemmer.

Her kan du se alle de 26 finale-låtene: