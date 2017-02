MGP-kommentar: Mangler et dristig grep

NRK sliter med å tenke nytt i Melodi Grand Prix-sammenheng etter fjorårets fiasko i Eurovision Song Contest, der vi røk ut i semifinalen.

Tirsdag formiddag ble de ti deltakerne i årets norske finale i Melodi Grand Prix (MGP) offentliggjort. Det ble en seanse som ufortjent druknet litt i MGP-general Jan Fredrik Karlsens ustoppelige entusiasme.

For «wow»–faktoren - dette lille, geniale grepet som kan gi oss en godfølelse om at vi er på riktig vei og at NRK her virkelig er inne på noe - manglet.

Forventningene har vært store, ettersom både Jan Fredrik Karlsen og NRK allerede har lovt at Eurovision-seieren i Kiev i mai skal gå til Norge. Men da må endringene fra tidligere års norske finaler være klarere enn de ble synliggjort på tirsdagens pressekonferanse.

Det dristigste grepet er å lokke Kristian Valen til verdens største musikkonkurranse, men han klarte de ikke engang å få hentet inn til pressekonferansen. Jeg trodde kanskje NRK hadde lært noe om å stille personlig opp etter Eurovision-miséren i fjor?

De to neste toppnavnene er begge gamle travere - gamle også i betydningen høy snittalder; Rune Rudberg og Åge Sten «Glam» Nilsen. Det er kanskje flere enn meg som i utgangspunktet tviler på at de er konkurransedyktige i et oppdatert pop-Europa i 2017.

Resten er så og si uetablerte navn i den store offentligheten med en spennvidde fra keltisk country via etnisk samisk og hardrock til tidsriktige EDM-numre, samt et par obligatoriske dance-låter like lette som snøfjonene som falt over hovedstaden mens MGP-navnene ble offentliggjort.

Det meste er med andre ord ved det samme.

Samtidig; Melodi Grand Prix handler like mye om låtene som de handler om artistene som fremfører dem. Og i år kan det virke som om det er mer glam i selve låtene enn hos artistene.

Tirsdag fikk pressen kun høre femten oppstykkede sekunder av hver låt - de fullstendige bidragene presenteres neste onsdag - men det var nok til å få et inntrykk av at det finnes mye umiddelbarhet i flere av låtene. Noen få ansporet også en ekstra nysgjerrighet.

PÅ NORSK: Amina Sewali er den eneste artisten som synger på norsk i den norske finalen i Melodi Grand Prix i mars. Foto: Trond Solberg , VG

Som Amina Sewali. Hun har vært «talk of the town» i norsk pop-bransje siden 2010, men har valgt teaterscenen som hovedboltreplass. Hun er imidlertid den eneste som synger på norsk, noe som neppe er en fordel om hun kommer helt til Kiev i mai.

Eller Ulrikke Brandstorp som helt tydelig har et stort talent både som artist og låtskriver.

Den lille soul-touchen i bidraget fra DJ-prosjektet Jowst pirret også, det samme med Elin Kåvens sjelfulle samiske bidrag.

Kristian Valen da? Han har finalens eneste ballade, hvilket fort kan bli en fordel. Men vil vi ha dryppende melankoli i år også? Har vi ikke nærmest fått melankolikk av de norske bidragene de siste årene?

«Wrecking Crew» med Glam og hans Ammunition blir stående igjen som en outsider. Guttas velspilte hardrock har et enormt publikum ute i Europa, det må ikke undervurderes.

Hvem det til slutt blir som tar turen til Ukraina, skal blant annet en internasjonal jury være med å bestemme. En slik jury gjeninnføres i den norske finalen i år. Den har for øvrig vært brukt to ganger før; i 1985 og i 1995.

Det er vel unødvendig for MGP-kjennere å gjenta hva som skjedde da. To navn burde være nok; Bobbysocks og Secret Garden.

STEIN ØSTBØ