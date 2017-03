MGP-kommentar: JOWST tok øyeblikket

Er det ikke herlig når hvemsomhelst kan stikke av med seieren?

JOWST. Smak på ordet, Det er ikke SEEB. Ikke Kygo eller noe annet, heller. I motsetning til disse har de ikke milliarder av Spotify-avspillinger å vise til.

Ikke ennå.

Ingen vet hvem de er, de dukket opp fra ingensteder.

Men plutselig vinner de norske tv-seeres viktigste musikk-konkurranse!

Bakgrunn: JOWST vant Melodi Grand Prix

Melodi Grand Prix i kveld; JOWST – Joakim With Steen og Aleksander Walmann – gir en ærlig og ikke altfor overlesset opptreden. Andre satser på drøye kostymer, in your face-show og/eller glitter og glamour-ekstravaganza.

JOWST holder det ærlig – keepin’ it real. Åpen, naturlig og nært.

Melodien, arrangementet og drop’et i låten snakker for seg.

Og – som jeg tidligere ha sagt; et helvetes klebrig feelgood-refreng!

VG fulgte finalen: Dette mener VGs anmelder om låtene i Melodi Grand Prix-finalen

Nei, jeg tror ikke vi vinner i Kiev med denne. Men det blir en god plassering, om vi tar historien til bruk. For hvem hadde hørt om Carl Espen eller Mørland & Scarlett før de vant den norske MGP-finalen?

Det er hvemsomhelst som har vunnet igjen i kveld!

Forhåndsfavoritten Kristian Valen skuffet enormt, faktisk i en slik grad at vi fikk mistanke om at han egentlig ikke hadde lyst til å gå til en finale, og aller minst helt til Kiev. Glams nye band var nærmest, men likevel uten en sistesjanse.

Det var da Joakim With Steen og Aleksander Walmann «Grabbed the moment».

Og vant fortjent!