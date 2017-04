MGP-JOWST spilt over to millioner ganger

Strømmetallene for Melodi Grand Prix-vinnerlåta «Grab the Moment» er nå bikket to millioner på Spotify.

Den norske vinneren, JOWST, hadde bare beskjedne 32.000 avspillinger før MGP-finalen i mars. I skrivende stund er låta til Joakim With Steen og Aleksander Walman oppe i 2.022.496 startede strømmer.

Bakgrunn: JOWST mangedoblet strømmetallene

– Det kan virke som et imponerende tall, ikke minst ut fra hvor dårlig de norske MGP-låtene ble strømmet inn mot den norske finalen, men i det store bildet er det beskjedent, sier musikkekspert i VG, Stein Østbø.

Han peker på at det er naturlig med større oppmerksomhet rundt låtene når Eurovision Song Contest nærmer seg, men at den svenske vinneren, Wiktoria med «As I Lay Me Down», har 10,6 millioner avspillinger på Spotify.

Les mer: Derfor skjuler JOWST seg bak masken

– Det er naturlig; med Sveriges historie i Eurovision er man selvfølgelig ekstra nysgjerrige på deres bidrag hvert eneste år. Men selv om Sverige er ganske mye større enn oss, kommer ikke alle avspillingene derfra, men fra hele Europa, sier Østbø.

JOWST er for tiden på «frierferd» rundt om i Europa. De har spilt i Riga og London, og spiller i Tel Aviv i kveld. Deretter går turen videre til Amsterdam, Madrid og Moskva.

Fikk du med deg: JOWST vant Melodi Grand Prix

ESC-finalen finner sted i Kiev 13. mai, etter semifinaler 9. og 11. På scenen i Kiev stiller JOWST med to ekstra menn på komp, og to korister. De har så langt landet på at With Steen ikke vil droppe masken han gjemmer seg bak på scenen, men den krever en egen lysperson som styrer teknikken.

VGs dom: Les anmeldelser av alle de norske bidragene her

I norsk perspektiv ligger Agnetes «Icebreaker» fra i fjor på 5,5 milllioner avspillinger på Spotify, mens Margaret Bergers «I Feed You My Love», er oppe i 7,7 millioner.