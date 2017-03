Lille Sofia (fem uker) måtte gratulere pappa JOWST med MGP-seieren

HOTEL PLAZA (VG) Mens pappa Joakim var klar for seiersfest, fikk han overraskende besøk av sin nyfødte datter – midt på natten.

Da Joakim With Steen (27) og Aleksander Walmann (31) vant MGP, kastet Steens samboer, venner og familie seg i bilen med kurs for Oslo.

Og selvsagt måtte Steens fem uker gamle datter Sofia være med. Heiagjengen hadde fulgt med på finalen via TV-skjermen hjemme på Kolbotn, men da triumfen var et faktum, klarte de ikke å sitte i ro hjemme.

– Kjempekoselig! Dette hadde jeg absolutt ikke forventet – at Rita skulle komme med Sofia hit, sier en stolt Steen når VG møter ham, samboeren, datteren og flere venner og slektninger i hotellresposjonen, der etterfesten finner sted.

Samboer Rita og lille Sofia er bare innom på snarvisitt. Mens pappa skal feire seieren sammen med makker Aleksander Walmann og alle de andre artistene, skal lille Sofia og mamma straks vende kursen tilbake mot Kolbotn.

– Å se dette på TV var helt uvirkelig. Veldig stort, sier en lykkelig samboer til VG.

IMPULSIVT FAMILIETREFF: Joakim With Steen med samboer Rita Rybakova og Sofia (5 uker) omgitt av, fra venstre: Steens svigermor Tatiana Størseth, moren Sølvi Steen, stefar Viggo Aleksander, far Pål Richard With, kameraten Tobias Grant og venninnen Solveig Gystad. Foto: Frode Hansen , VG

Og kanskje bringer etternavnet hennes lykke? Hun heter nemlig Rybakova, som altså ligner på et navn Norge har hatt stor Eurovision-suksess med tidligere.

Rybakova har litauiske aner. Også Steens svigermor er på plass. Det samme er Steens egen mor, hennes ektemann og Steens far. Et vennepar har også fulgt triumfferden via skjermen sammen med familien, så de er også med på bilturen.

– Sofia måtte jo gratulere pappa! sier de.

Den nyfødte jenta sover imidlertid søtt gjennom hele gratulasjonsfølget. Pappa stryker kjærlig hånden hennes.

– Da vi fant ut at vi ventet Sofia, hadde jeg egentlig tenkt at jeg ikke skulle være med i MGP selv. Men så kom jeg frem til at det vil jo være mye morsommere å vise henne dette senere hvis jeg selv opptrer. Det hadde ikke vært like stas å si at jeg bare hadde skrevet låten, sier Steen til VG.

