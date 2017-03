Laber interesse for Melodi Grand Prix-låtene

Den mest populære finalelåten til svenske Melodifestivalen har 50 ganger så mange avspillinger på Spotify som det mest populære Melodi Grand Prix-bidraget.

Lørdag kveld er det finale i både norske Grand Prix og svenske Melodifestivalen. Da skal det avgjøres hvem som skal representere hjemlandet i Kiev i mai.

Om vi skal dømme etter tallene kan stemningen i forkant oppsummeres slik:

I Sverige er det feber og folkefest. I Norge … er det steindødt.

Kristian Valen om låten: – Mitt livs mareritt ble starten

Norges kritikerfavoritt Kristian Valens «You & I» har fått 75.221 avspillinger på streamingtjenesten Spotify.

For hver gang noen har spilt den, har svenske Wiktorias «As I Lay Me Down» blitt spilt 50 ganger.

Hun ligger som nummer 3 på svenskenes offisielle hitliste, Sverigetopplistan, som er stappfull av Melodifestivalen-låter.

STØRST I SVERIGE: Wiktoria Vendela Johansson (20). Foto: NTB SCANPIX

Tregt billettsalg: Grand Prix knust av lillebror

I Norge er ingen Grand Prix-låter på VG-lista. Faktisk er ingen av dem blant de hundre mest populære sangene i Norge.

(Se full oversikt over Spotify-tallene nederst i saken.)

Spent på terningkastene? VGs dom over de norske håpene

Endring av konseptet



Forklaringen ligger delvis i en vesensforskjell mellom den norske og den svenske konkurransen:

Fra 2006 til 2014 ble bidragene til Grand Prix stemt frem via delfinaler, som sørget for stort oppstuss rundt artistene i flere uker frem til finalen.

(Saken fortsetter under klippet)

EKSPERT: Tobbe Ek. Foto: AFTONBLADET

Men etter synkende tall for delfinalene, valgte NRK å gå bort fra konseptet.

Kommentar MGP: – Mangler et dristig grep

I Sverige er det derimot hele fire delfinaler – pluss en siste såkalt «andra chansen»-delfinale. Seertallene ligger på rundt tre millioner per sending.

Finner ikke sangene selv



Den svenske avisen Aftonbladets Melodifestivalen-ekspert Tobbe Ek mener likevel at den labre interessen for de norske finalistene ikke bare kan forklares med mangel på delfinaler.

– I Norge slippes låtene en stund før konkurransen i et forsøk på å vekke interesse og få folk til å velge sine favoritter. Men å håpe at lyttere og TV-tittere skal finne dem på egen hånd holder helt åpenbart ikke, sier Ek.

Oppdatert? Her er årets MGP-artister

Han tror at delfinaler er NRKs eneste håp om de vil gjenskape feberen som kulminerte med Alexander Rybaks «Fairytale»-seier i Eurovision Song Contest 2009.

HAR TRO: Grand Prix-musikksjef Jan Fredrik Karlsen. Foto: NTB SCANPIX

– Det bygger en interesse gjennom flere uker. Seerne får sine favoritter, og det som virkelig avgjør er jo hvordan man leverer sin låt på scenen. Det får man bare se i sendinger, påpeker Ek.

Svenskene mer involvert

Jan Fredrik Karlsen, musikksjef for Grand Prix, sier han ikke er overrasket over den store forskjellen mellom de svenske og de norske finalistenes popularitet.

– Melodifestivalen har en helt annen standing når det gjelder hvor mye folket bryr seg om det, og en helt annen involvering av det svenske folk, i en lengre periode, mener han.

NEST MEST: Ulrikke Brandstorp er Grand Prix-finalisten med flest antall Spotify-spillinger, etter Kristian Valen. Foto: NTB SCANPIX

– I Norge står Grand Prix veldig sterkt den lørdagen det skjer. Det betyr ikke at folk ikke liker låtene. De gleder seg til sirkuset og showet, og der både tror og håper jeg at vi kommer til å innfri.

Karlsen sier han ikke har noen formening om hvorvidt NRK bør gjeninnføre delfinaler.

I fjor: Da Eurovision mistet uskylden

NRKs prosjektleder for Grand Prix, Stig Karlsen, opplyser at det ikke foreligger planer om retur til svenskenes populære format.

TV viktigst



Erland Bakke, manager for Grand Prix-artisten Ella, mener streamingtallene i Sverige er et dårlig sammenligningsgrunnlag.

BRONSE: Rune Rudberg er den tredje mest spilte av Grand Prix-finalistene. Her med programlederne Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh. Foto: TROND SOLBERG

– TV-synlighet for 1,3 millioner mennesker har langt større betydning enn antall avspillinger. Hvis det var alfa og omega, hadde vi alle laget musikk som Kygo og Alan Walker, og det bidrar Grand Prix til å balansere ut.

Programlederdebutant: – Oi, er det så svært?

Morten Thomassen, leder for Melodi Grand Prix-klubben, tror plateselskapene i Sverige er bedre til å få fart på låtene enn de norske er.

Han kommer også med et spark til statskanalen.

– Jeg mener vel at NRK kunne gjort mer for promoteringen av artistene, sier Thomassen.

Finalistenes avspillinger på Spotify

Melodi Grand Prix/Norge:

Kristian Valen – «You & I»: 75.221

Ulrikke – «Places»: 46.652

Rune Rudberg Band – «Run Run Away»: 37.121

In Fusion – «Nothing Ever Knocked Us Over»: 34.043

Ammunition – «Wrecking Crew»: 33.856

JOWST – «Grab The Moment»: 32.787

Ella – «Mamma Boy»: 30.549

Elin & The Woods – «First Step In Faith/Oadjebasvuhtii»: 26.184

Amina Sewali – «Mesterverk»: 18.808

Jenny Augusta – «I Go Where You Go»: 17.188

Melodifestivalen/Sverige:

Wiktoria – «As I Lay Me Down»: 3.730.858

FO&O – «Gotta Thing About You»: 3.504.425

Lisa Ajax – «I Don't Give A»: 2.895.020

Robin Bengtsson – «I Can't Go On»: 2.832.616

Anton Hagman – «Kiss You Goodbye»: 2.679.858

Nano – «Hold On»: 2.548.322

Benjamin Ingrosso – «Good Lovin'»: 2.287.456

Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia – «En värld full av strider»: 1.789.689

Boris René – «Her Kiss»: 1.658.553

Mariette – «A Million Years»: 1.647.950

Ace Wilder – «Wild Child»: 1.039.376

Owe Thörnquist – «Boogieman Blues»: 482.874