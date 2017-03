Kristian Valen føler seg ikke verdig i Melodi Grand Prix

Varmet opp med vodka og voldsfilm i natt.

Kristian Valen melder på Facebook at han er «MEGET» nervøs foran kveldens Grand Prix-opptreden.

Som en av forhåndsfavorittene – og det mest profilerte navnet – advarer han mot sin egen reaksjon dersom det går bra i kveld.

Da er det nemlig ikke sikkert han kommer til å se glad ut, skriver han. Fordi:

« ... dette er imot alle odds og jeg føler meg ikke verdig pga. denne sangen ble kun laget for egen terapi og ikke for å bli en "hit/vinne noe". Så vil jeg nok dessverre felle noen tårer, og det er jo direkte ødeleggende for macho ryktet :)»

Valen skriver videre at han nesten håper noen andre vinner, slik at innkjøpene han har gjort til søndag (pizza, brus, film) ikke blir bortkastede penger.

«Jeg er ikke pessimist, men "realist"», påpeker han.

Artisten røper ellers at han barberer hele kroppen i forkant av kveldens konkurranse.

Natt til lørdag meddelte han også hva han varmet opp med: Sprit og Ridley Scotts moderne klassiker «Gladiator», med Russell Crowe i hovedrollen.

Valen, som har vært i hardt vær en stund, retter for øvrig en stor takk til alle som har støttet ham det siste året – både de som har kommet på showene hans og de som har gitt ham støtte på Facebook.

«Dere aner ikke hva det betyr, når nettroll og skribenter er på sitt verste pga. det treffer så mye hardere nå enn før.»