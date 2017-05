Veien til toppen har ikke vært lett for Alexander Walmann og Joakim With Steen, som er Norges håp i Eurovision.

Torsdag står vokalist Alexander Walmann (31) og produsent Joakim With Steen (27), som går under artistnavnet JOWST, på Eurovision-scenen i Kiev.

Da er det klart for årets andre semifinale, og Norge skal kjempe mot 19 andre land om ti plasser til den store finalen på lørdag.

Se video fra første prøve i Kiev: Har gjort endringer i sceneshowet

Trolig vil over 200 millioner europeiske TV-seere se duoen fremføre sin låt «Grab the moment».

Etter at JOWST vant Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum i mars, har livet tatt en stor vending for Walmann og Steen. Begge har drevet med musikk i mange år, men det er først nå de har blitt velkjente navn for det norske folk.

– Eurovision er høydepunktet i karrierene våre så langt, sier de når VG møter dem før avreise til Kiev.

– Vi er på toppen nå, men det er bare en midlertidig topp. Om vi vinner i Kiev, er det da det starter, sier Steen, som har troen på at Norge skal hevde seg i årets konkurranse.

Sett denne? Jostein Pedersen spår topp 10 for JOWST i Eurovision

Levde på ris

Livet som musiker har ikke alltid vært en dans på roser for de to som nå skal representere Norge i verdens største musikkonkurranse.

VOKALIST: Aleksander Walmann (31) er fra Porsgrunn, men bor i Oslo. Han har drevet med musikk siden han var ung. Foto: Jørgen Braastad , VG

I 2012 kom Walmann til finalen i TV 2-programmet «The Voice», men etter det var han ikke særlig synlig i rampelyset.

– Etter «The Voice» så ville jeg stå på egne ben igjen. Konkurransen var som en intensiv musikkskole, også måtte jeg videreutdanne meg selv. Jeg har vært mye i studio, spilt med musikere, fått liveerfaring og bygget nettverk. Alt som kan bidra til at jeg blir en bedre artist, sier Walmann.

Fått med deg? Russland utestengt fra Eurovision – ville ikke kringkaste konkurransen

31-åringen har hatt tider der det så vidt har gått rundt økonomisk.

– Det har vært tider hvor jeg har levd på ris og grillkrydder, og akkurat klart å betale regningene mine. Men jeg trenger ikke mer enn det jeg må ha for å overleve, sier han.

For Steen var det også tøft da han valgte å satse på en musikkarriere.

– Jeg har møtt på motgang hele veien, og det har ikke vært lett. Den største utfordringen når man jobber med musikk, er det økonomiske. Man må jobbe utrolig mange timer før det blir lønnsomt, sier Steen.

Les VGs kommentar: JOWST tok øyeblikket i Melodi Grand Prix

PRODUSENT: Joakim With Steen er fra Steinkjer, men bor på Kolbotn. Han fikk interesse for musikk da han var 15 år og har tatt musikkprodusent-utdannelse ved Noroff. Foto: Jørgen Braastad , VG

27-åringen, som opprinnelig er fra Steinkjer, startet sitt eget musikkstudio i 2011. Mens han bygde opp det, jobbet han som selger i en klesbutikk og vikarlærer ved en musikkskole.

– I januar 2016 var jeg uten jobb. Da tenkte jeg at jeg hadde to alternativer: Jeg kunne gå til NAV eller få en ny deltidsjobb, og dermed aldri satse fullt på karrieren. Eller jeg kunne kjøre på for fullt med musikken. Så valgte jeg det siste og endte her i Eurovision, sier Steen.

Les også: Derfor skjuler JOWST seg bak masken

I januar i år møtte Walmann og Steen hverandre for første gang og begynte samarbeidet på låten «Grab the moment». Steen har skrevet melodien til låten, og gjennom felles bekjente fant han vokalist Walmann.

I Melodi Grand Prix-finalen var de favorittene til både TV-seerne og den internasjonale juryen.

– Vi er takknemlige for at folk stemte på oss og at radiokanalene spiller låten vår. Vi er heldige som får representere Norge i Eurovision, men samtidig har vi jobbet veldig hardt for å komme hit, sier Steen.

Les også: MGP-JOWST spilt over to millioner ganger

Hektiske uker

Nå renner tilbudene inn fra musikere som ønsker å samarbeide med dem eller vil at de skal holde konsert.

Ukene før avreise til Kiev var fylt med promoturné til England, Israel, Nederland og Latvia for å møte presse og Eurovision-fans, samt øving og forberedelser i Oslo.

Les også: Gamle versjoner av JOWSTs «Grab The Moment» fjernet: Avviser regelbrudd

Tiden etter seieren i Melodi Grand Prix har vært så hektisk, at de ikke har hatt tid til å kjenne på nervene, ifølge dem selv.

– Vi gleder oss veldig til å opptre i Kiev. Jeg er rolig på hva jeg skal gjøre på scenen, men nervene vil komme når det nærmer seg, sier Walmann.

Les også: Sinnene i kok etter svenskenes MGP-finale

FORTSETTER SAMARBEIDET: Aleksander Walmann og Joakim With Steen har blitt godt kjent med hverandre etter første møte i januar. De jobber nå med en ny låt sammen, og de ønsker å fortsette samarbeidet etter Eurovision. Drømmen er å reise på turne i Europa. Foto: Jørgen Braastad , VG

Får lite tid med datteren

I løpet av de siste to månedene har ikke duoen hatt en eneste dag som ikke har bestått av jobbing – bortsett fra tre dager i påsken.



– Jeg prøver å sove litt mellom slagene. Men det er dette vi drømmer om, så det gjør ikke noe om det blir litt mindre søvn i en periode, sier Steen, som har en tre måneder gammel datter hjemme på Kolbotn.

Les også: Lille Sofia (fem uker) måtte gratulere pappa JOWST med MGP-seieren

Samboeren Rita Rybakova har fått hjelp av besteforeldrene for å få hverdagen til å gå rundt.

– Det har vært helt avgjørende – uten besteforeldrene hadde ting gått til helvete. Det har nok vært utfordrende for Rita, men hun er sterk, sier Steen.

– Jeg har fått litt mindre tid med familien enn jeg kunne ønske. Alle sier at jeg skal ta vare på denne tiden med datteren min, men jeg må ta det igjen etter Eurovision. Etter hvert skal jeg ha ti uker pappaperm, legger han til.

Sett denne? Agnete Johnsen på Snap etter scene-comebacket: – Et forbannet tungt år

JOWST og den norske delegasjonen, som teller 22 personer totalt, har nå vært i Kiev i en uke allerede, og dagene har vært fylt av prøver og andre forberedelser.

Skal vi tro bettingselskapene ligger Norge an til å få en niendeplass i semifinalen, og det spås en norsk 24. plass i finalen.