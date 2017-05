KIEV (VG) Ekspertene spår topp ti for Norge i «Eurovision Song Contest»-finalen. JOWST selv har troen på seier.

Lørdag kveld gjelder det: Norge skal kjempe mot 25 land om seieren i «Eurovision Song Contest 2017».

JOWST går på scenen som bidrag nummer 17 i det direktesendte showet fra Kiev i Ukraina.

– Dette er dagen vi har jobbet så hardt for i så lang tid, og vi er virkelig klare. Alle har levert så bra og gjort absolutt alt de kan for å få dette til å bli så bra som mulig. Jeg er så sinnssykt stolt av alle sammen, og meg selv, sier vokalist Aleksander Walmann (31) til VG lørdag formiddag, før den norske delegasjonen reiser til Kiev International Exhibition Centre.

– I dag skal vi ut på den scenen og representere Norge, og vi skal gjøre dere stolte, sier han.

Walmann og makkeren Joakim With Steen (27) melder om at de begge har sovet godt natten før den store dagen og at stemningen i den norske delegasjonen er på topp.

– Vi hadde en bra generalprøve med jurystemmene i går, så nå fokuserer vi på å holde hodet kaldt og levere enda bedre i dag. Alle vet akkurat hva de skal gjøre, sier Walmann.

KLARE FOR FINALEN: Joakim With Steen og MGP-general Jan Fredrik Karlsen ved avreise fra hotellet. Foto: NRK

Lørdag venter en siste generalprøve før den direktesendte finalen settes i gang klokken 21.00. Da er det MGP-general Jan Fredrik Karlsen som får opp energien til duoen.

– På vei til scenen er det masse high fives og synging av tullete sanger. Jan Fredrik har alltid en liten motivasjonstale i garderoben før sending, som vekker oss ganske godt, sier Steen.

– Motivasjonstalene hans gjør deg så giret. Når vi går ut fra den garderoben, så er vi så klare for å gi alt, sier Walmann.

– Hvilke forventninger har dere til i kveld – går dere for seier?

– Vi forventer at alt fungerer like godt som i går, og om det gjør det, så skal vi levere jævlig bra. Og om folk følger med, så tror jeg på seier. Men jeg er veldig spent, og det er ingen selvfølge at vi vinner. Jeg forventer topp ti, men har troen på seier, sier Steen.

– Jeg tror virkelig vi kan komme langt i denne finalen, og til og med å vinne. Men det er mange land som leverer kjempebra og som også fortjener å komme langt. Dette blir helt sykt spennende, sier Walmann.

Spår topp ti

Bettinglistene lørdag formiddag spår en 19. plass for JOWST og låten «Grab the Moment» i finalen, men flere eksperter mener at Norge kan få en enda bedre plassering.

«Melodi Grand Prix»-ekspert Jostein Pedersen gikk tidlig ut og spådde topp ti for JOWST i finalen.

Etter torsdagens semifinale mente VGs musikkjournalist Stein Østbø det samme.

– Nå er vi topp ti på lørdag – garantert. Hvis Europa er sulten på norsk EDM, da kan vi vinne, mener Østbø.

Fredag kveld hadde JOWST den viktige generalprøven som fagjuryene gir sin poeng ut ifra. Reaksjonene etter Norges prøve er positive, ifølge Anders Tangen, som er MGP-entusiast og skribent på nettstedet ESC Norge.

– Alle de store «Eurovision»-bloggene er enige om at JOWST gjorde det bedre på juryprøven enn i semifinalen, sier Tangen til VG.

Under juryprøven før semifinalen streiket den lysende masken som Steen skjuler ansiktet sitt bak, men på fredagens juryprøve virket alt som det skulle.

Tangen tror at Norge havner mellom 10. og 12. plass i finalen.

– Det er en del som påpeker at det er vanskelig å bedømme Norge i år, siden de skiller seg ut. De virker å ha en større støtte blant vanlige TV-seere enn blant blodfansen, sier han.



Den norske låten har blitt mer populær og klatret på bettinglistene de siste ukene. Og i går lå JOWST på topp på den estiske Itunes-listen.

– «Grab the Moment» er den eneste av årets «Eurovision»-låter som har gått helt til topps på iTunes i et annet land enn sitt hjemland. Det er et godt tegn, sier Tangen.



– JOWST er en underdog, og de kommer som en kule når det nærmer seg, sier han.

I forkant av den norske «Melodi Grand Prix»-finalen lå JOWST nederst på bettinglistene, men de endte opp med flest stemmer fra både de norske TV-seerne og den internasjonale fagjuryen.

