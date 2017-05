Jostein Pedersen spår topp 10 for JOWST i Eurovision Song Contest

Norske eksperter er klare: JOWST går videre i semifinalen, men Italia vinner.

JOWST landet i Kiev tirsdag kveld. Nå gjelder det å spikre et sceneshow som kan sjarmere de potensielt 200 millioner seerne verden over. Det er kun ni dager til duoen skal i ilden i den siste av to semifinaler.

Nysgjerrig? Derfor skjuler han seg bak masken

Mangeårig Melodi Grand Prix-ekspert Jostein Pedersen er sikker på finaleplass.

– «Grab The Moment» er en moderne poplåt, en type sang du hører på radio i hele Europa konstant, og et friskt pust. I år er det fryktelig mange svulstige balleder med, så JOWST skiller seg ut. Jeg tror de kommer på topp 10 i finalen, sier Pedersen.

Han mener Norge er heldige med plasseringen i semifinalen.

– JOWST kommer etter San Marino, som har et veldig rart popnummer. Kontrasten blir til vår fordel. Den norske duoen har et artig visuelt uttrykk, som jeg går ut fra at de skal fortsette med. Men det er liten tvil om hvem som vinner – Italia, fastslår Pedersen.

JOWST vant: Vil endresceneshowet

SPEKTRUM: JOWST etter den norske seieren 11. mars. Foto: Frode Hansen , VG

Skal vi tro bettingselskapene, ligger Norge i skrivende stund an til å få en åttendeplass i semifinalen 11. mai.

Tror de vinner



Joakim With Steen (27) og vokalist Alexander Walmann (31) er selv sikre på finaleplass. Da VG møtte duoen før avreise, innrømmet de at de kommer til å satse «noen hundrelapper» på at de vinner.



– Men egentlig er vi ikke så opptatt av bettinger. Det er forskjell på dem som tipper, som er skikkelige Eurovision-fans, og dem som sitter hjemme og stemmer. Det er uansett på scenen det gjelder. Folk stemmer ut ifra det de hører den kvelden, sier Steen.

Oppdatert? Derfor får ikke Russland delta i Eurovision i år

JOWST har sin første sceneprøve onsdag ettermiddag. Da får Europa for første gang se showet som er fornyet etter finalen i Oslo Spektrum. Duoen lover nye kostymer, annerledes grafikk og korister på scenen.

– Showet er ikke helt spikret, så det blir sikkert noen tilpasninger etter den første prøven. Men låten sitter – det er det viktigste, mener de.

SYNSER: Guri Idsø Viken Foto: ASCHEHOUG

Synes du JOWST minner om Kygo? Kanskje ikke så rart

Møter fansen

Guri Idsø Viken, en av ildsjelene bak bloggen Good Evening Europe, tror det beste JOWST kan håpe på, er finaleplass.

– Det kan de klare, men det er mange sterke låter i år, sier Eurovision-synseren, som på bloggen har presentert et ferskt innlegg med tittelen «OMG, we support Norway».

Der skriver de at de for alvor har fått øynene opp for det norske bidraget, selv om de heiet på Elin & The Woods i MGP-finalen. Ikke minst har JOWST imponert ved å reise Europa rundt for å skape blest om seg selv.

– De er så flinke til å stille opp på fan-arrangementer, og det styrker deres posisjon. Norske artister er ofte ikke så åpne overfor fansen, mener Viken.

STORFAVORITT: Italias Francesco Gabbani. Foto: AP

Hun presiserer at mye kan skje når alle landene er på plass i Kiev og har prøver foran pressen.

– Da kan ting ofte forandre seg litt. Belgia, for eksempel, har vært blant favorittene frem til nå. Etter sceneprøvene faller de helt gjennom.

Gamle versjoner av «Grab The Moment» fjernet: Avviser regelbrudd

Også Viken mener at Italias Francesco Gabbani og låten «Occidentali's Karma» allerede har utpekt seg som vinner.

– Han er favoritt overalt. Jeg har aldri opplevd tidligere at fansen er så sikre, så seieren er ganske bombesikker. Det overrasker meg veldig hvis det ikke skjer. Selvsagt er det litt kjedelig for Norge, smiler hun.

sybc17dc.jpg - ENTUSIAST: Anders M. Tangen. Foto: , PRIVAT

– Italia best

Anders M. Tangen, skribent på nettstedet ESC Norge, tror i likhet med Pedersen på topp 10 for Norge.

– Det er realistisk hvis alt klaffer og vi sikrer oss finaleplass. I hvert fall er det større sjanse for at vi kommer til finalen enn at vi ikke gjør det, sier han.

Blogg: Skjebneuke for Norge i ESC

Også Tangen berømmer duoen for å være så aktive.

– Det er jo umulig ikke å like disse gutta.

Han råder likevel folk som vil feire, til å ha champagnen klar på torsdag. Lørdag blir det ingen seier til Norge, mener han.

– Italia vinner, det både håper og tror jeg, for låten er best. Dyp tekst, men glad og lett melodi. Men det er skummelt å være så stor favoritt. Da blir fallhøyden deretter.

KLUBBLEDER: Morten Thomassen. Foto: NTB SCANPIX

Husker du? Aleksander Walmann ble nummer to i et annet TV-show

– Underdogs

Formann i MGP-klubben, Morten Thomassen, er for lengst på plass i Kiev. Han mener mye avhenger av hva JOWST viser på første sceneprøve.

– Det vi ser, er at ikke alle land klarer å lande det på TV, men etter onsdag kjønner vi mer om hvilken vei det går. JOWST er litt underdogs, men hvis de «nailer» dette, kan det bli veldig bra, sier Thomassen og legger til at Norge er med i den semifinalen det er lettest å kvalifisere seg fra.

Han tror også det er «mye mulig at Italia vinner».

– Men jeg vil se sceneshowet før jeg uttaler meg skråsikkert.

Sammen med Tyskland, Frankrike, Spania og Storbritannia inngår Italia i «de fem store», som betyr at de ikke trenger å kvalifisere seg i semifinale, men går rett til finalen.

Sinnene i kok i Sverige: Raser mot avstemningen