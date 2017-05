Jan Fredrik slutter som MGP-general

Jan Fredrik Karlsen (43) gir seg etter to år i jobben.

Karlsen har valgt å slutte fordi jobben ikke lar seg kombinere med øvrig jobbvirksomhet.

– Fra høsten av skjer det nye spennende ting, som trenger all min fokus. Dessverre, lar det seg ikke gjøre å kombinere dette med jobben som MGP-general, sier Karlsen til NRK.

Karlsen slutter etter å ha vært med på å sikre Norge en tiendeplass i årets Eurovision Song Contest. Det gikk langt bedre i år enn i fjor, da Norge røk ut i semifinalen første året Karlsen var general.

Karlsen sier til NRK at han føler han har opplevd hele Eurovision-spekteret på to år.

43-åringen kan skilte med en lang karriere i musikk- og TV-bransjen, blant annet som artistmanager og som dommer i talentprogrammer som «Idol» og « X-Faktor».

Han tar over



Det blir fortsatt en Karlsen som skal være musikkansvarlig for MGP fremover. Stig Karlsen, som har vært prosjektleder i to år, tar nå over oppdraget – samtidig som han fortsetter som prosjektleder.

– Jan Fredrik har gitt Melodi Grand Prix en solid vitamininnsprøytning, både internt i NRK og eksternt mot publikum. Det har vært utrolig hyggelig å ha med han på laget, sier Stig Karlsen til NRK.