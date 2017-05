Her står JOWST på Eurovision-scenen for første gang

JOWST har gjort flere endringer i sceneshowet til Eurovision Song Contest.

Onsdag formiddag hadde JOWST sin første Eurovision-sceneprøve i Kiev.

Joakim With Steen (27) og vokalist Alexander Walmann (31) spilte låten «Grab the moment» på scenen i Kiev International Exhibition Centre.

– Vi har jobbet mye med showet, og nå er vi klare for å komme på scenen og fremføre låten. Enten blir det virkelig bra, eller så blir det en katastrofe. Så vi går for virkelig bra, sa duoen spøkefullt til Eurovisions egen nettside i forkant av øvingen.

Les også: Jostein Pedersen spår topp 10 for JOWST i Eurovision

Beholder masken på

Da VG møtte Steen og Walmann før avreise til Kiev, fortalte de at de har gjort flere endringer fra showet i Oslo Spektrum.

– Vi har europifisert sceneshowet. Det er det visuelle som vi hovedsakelig har endret på, som grafikken, lyset og kostymene, forteller de.

Les også: JOWST vant MGP – vil ha mer konfetti og flammer i Kiev

BESTÅR AV 165 LYS: Masken til JOWST er laget av kostymedesigner Justin Sampo og LED-spesialist Melissa Larsen. Foto: Thomas Hanses , Eurovision.tv

Steen skal fortsatt skjule ansiktet sitt bak den lysende masken.

– Jeg går inn i rollen som JOWST på scenen, og da skal masken være på, sier Steen, som ikke tror at han hadde turt å danse uten masken.

Les også: Derfor skjuler JOWST seg bak masken

Det er Joakim Faxvaag, lysdesigner i NRK, som har ansvaret for masken. Han er med til Kiev for å vise de lokale Eurovision-produsentene hvordan lysene skal styres.

Under sceneprøvene skal lysshowet programmeres, slik at det kan avvikles automatisk under direktesendingene.

– Masken har 165 led-dioder, som alle kan bli alle mulige farger. Vi har forberedt ulike mønstre som går i takt med musikken, mens i de roligere partiene av låten skal det ikke være mønster i lysene, sier Faxvaag til VG.

Sett denne? Gamle versjoner av JOWSTs «Grab The Moment» fjernet: Avviser regelbrudd

NY GRAFIKK: JOWST har gjort endringer på sceneshowet fra Melodi Grand Prix til Eurovision. Foto: Thomas Hanses , Eurovision.tv

Fikk endret reglene

JOWST har også fått med seg korister til Kiev. I Melodi Grand Prix brukte de innspilte koringer, men dette er ikke tillat i Eurovision.

Duoens korister er Frode Vassel og Ole Børud, mens Ole André Enggrav og Adrian Jørgensen står bak de ulike instrumentene.

Les også: Lille Sofia (fem uker) gratulerte pappa JOWST med MGP-seieren

En stund var det uklart om JOWST heller ikke fikk lov til å bruke innspilte «vokaltracks», som gir den spesielle effekten i mellompartiene av låten.

FORBEREDELSER: Joakim With Steen og Alexander Walmann er på plass i Kiev. Foto: Andres Putting , Eurovision.tv

Etter at NRK kontaktet EBU (The European Broadcasting Union), ble det for Norge gjort et unntak fra regelen om at alt av innspilt vokal er forbudt.

– Nå har vi fått lov til å bruke de innspilte vokaltrackene, og det er vi veldig glade for. Men vi har også øvd inn en plan B med koristene, dersom det blir store protester fra andre i Kiev, sier JOWST.

Fått med deg denne? Sinnene i kok etter svenskenes MGP-finale

JOWST ankom den ukrainske byen tirsdag sammen med 20 andre fra den norske delegasjonen.

De kommende dagene står flere prøver og møte med presse for tur, før de skal i ilden i den andre semifinalen torsdag 11. mai. Blir «Grab the moment» stemt videre av de europeiske TV-seerne, er JOWST klare for den store finalen lørdag 13. mai.

Få et gjensyn med jubelscenene da JOWST vant den norske finalen: