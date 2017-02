Her er årets MGP-artister

Hemmelighetskremmeriet er over – nå røper NRK omsider hvem som skal kjempe i Melodi Grand Prix-finalen.

MGP-general Jan Fredrik Karlsen (43) og programlederduoen Kåre Magnus Bergh (38) og Line Elvsåshagen (26) presenterer tirsdag formiddag artistene bak de 10 bidragene.

Enkelte medier har meldt at Kristian Valen (42), Rune Rudberg (55) og Åge Sten Nilsen (47) er aktuelle navn, uten at NRK har villet bekrefte hvorvidt det stemmer.

De norske artistene skal i ilden i Oslo Spektrum 11. mars. Den europeiske finaleuken finner sted i Kiev i Ukraina – med semifinaler 9. og 11. mai og finale 13. mai.

VG vil presentere årets kandidater her, etter hvert som de blir offentliggjort fra klokken 10.30.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (50) uttalte til ESC Norge i fjor sommer at det å vinne Eurovision Song Contest i årene fremover, er et viktig mål for NRK:

– Og så er det selvsagt ikke sånn at vi kan «vedta» å vinne i 2017. Historisk erfaring tilsier vel at vi ikke vinner så veldig ofte. Men det er uttrykk for en ambisjon om at det er viktig å gjøre det best mulig for norske artister og musikk.

