Nå røper NRK hvem som skal kjempe i Melodi Grand Prix-finalen. Rune Rudberg og Kristian Valen er blant artistene.

MGP-general Jan Fredrik Karlsen (43) og programlederduoen Kåre Magnus Bergh (38) og Line Elvsåshagen (26) presenterer tirsdag formiddag artistene bak de 10 bidragene.

Enkelte medier har meldt at Kristian Valen (42), Rune Rudberg (55) og Åge Sten Nilsen (47) er aktuelle navn, uten at NRK tidligere har villet bekrefte hvorvidt det stemmer. Tirsdag er det klart at alle tre er blant MGP-artistene.

– Kristian har bestemt seg for å emigrere fra Norge, så dette blir det siste han skal gjøre før han skal ut i den store verden, sier Jan Fredrik Karlsen.

VALEN PÅ VIDEO: Kristian Valen ble presentert via videoklipp. Fra venstre: Jan Fredrik Karlsen, Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen. Foto: Trond Solberg , VG

– Som å vise frem dagboken

Valen var ikke selv tilstede under presentasjonen, men fortalte litt om deltakelsen i et videoklipp.

– Jeg beklager at jeg ikke kan stille selv. Det startet med at Jan Fredrik og jeg hadde en kopp kaffe sammen og jeg sa jeg følte meg veldig heldig som har fått gjort alt jeg har hatt lyst til. Men Jan Fredrik sa «nei, du har ikke gjort Grand Prix. Kan du tenkte deg å gjøre det?», forteller komikeren.

– Jeg tenkte «Ja pokker, la oss trå til». Og skal jeg være med, skal jeg være med hele veien. Jeg ville skrive en veldig personlig låt som, i hvert fall i mine øyne, ikke passer helt inn i Grand Prix. Men om jeg får barnebarn noen gang, kan jeg si at «bestefar har vært med på Norges største fest!». Vi får se hvordan det går. Vi skal i hvert fall ha det veldig, veldig gøy, fastslo Valen som også sa at han var nervøs og at det føltes som å vise frem dagboken sin.

Rune Rudberg har vært med i MGP en rekke ganger tidligere, og sa at målet hans var å overgå Jahn Teigen.

De norske artistene skal i ilden i Oslo Spektrum 11. mars. Den europeiske finaleuken finner sted i Kiev i Ukraina – med semifinaler 9. og 11. mai og finale 13. mai.

Her er årets kandidater:

1. In Fusion med «Nothing Ever Knocked Us Over»

Ifølge NRK består In Fusion av Miriam LaBreche (28), Nina Grødahl (26) og Saima-Iren Mian (26).

NYE FJES: In Fusion er Miriam LaBreche, Nina Grødahl og Saima-Iren Mian Foto: Trond Solberg , VG

2. Rune Rudberg Band med «Run Run Away»

Rune Rudberg (55) har vært med fem ganger tidligere, første gang i 1989 med låten «Vinger over Europa». Han prøvde seg på nytt i 1990 med «Varme overalt», og har siden stilt sammen med dansebandet Scandinavia to ganger, i 1992 med «Et sted i Scandinavia» og 1996 med «Når hjertet står i brann». Siste gang han var med, var som soloartist i 2006 – med «Without You». Han har imidlertid til gode å gå seirende ut av en norsk finale.

3. Ella med «Mamma boy»

Elin Kristiansen (39) bruker artistnavnet Ella. Hun er kjent fra showgruppa Voi Voi, som i ti år har spesialisert seg på nettopp schlagere. Så MGP-interessen er stor, selv om det er første gang hun er med. Kristiansen har tidligere vært korist for Dumdum Boys. Låten er skrevet av Ida Maria og Per Kristian Ottestad.

4. Jenny Augusta med «I Go Where You Go»

Jenny Augusta Enge (31) er kjent fra «Norske Talenter» og festivalopptredener rundt om i Norge. Hennes mest kjente låt er «Drit og dra». Hun kommer fra Sømna, men bor i Oslo.

ELIN AND THE WOODS: Sangeren Elin Kåven og musikkprodusent Robin Lynch. Låten inneholder joik. Foto: Trond Solberg , VG

5. Elin and the Woods med «First Step in Faith/Oadjebasvuhtii»

Den samiske artisten Elin Kåven (37) er med i MGP for aller første gang. Hun er kjent fra samiske TV- og radioprogrammer i NRK. Kåven har turnert i inn- og utland. I 2011 ble hun utnevnt til «Årets Samiske artist» av Scene Finnmark/Sapmi Music. Hun har gitt ut tre album.

6. Kristian Valen (42) med «You and I»

Valen debuterer som MGP-artist. Selv om han er mest kjent som komiker på TV-skjermen og en rekke sceneoppsetninger, har han flere poplåter på merittlisten, deriblant «Still Here». Det siste året han skapt overskrifter fordi han har havnet i klammeri med loven. I september i fjor ble han dømt for polititrusler og for å ha båret en våpenkopi på offentlig sted. 42-åringen er den eneste av årets MGP-artister som stiller med en ballade.

7. JOWST med «Grab the Moment»

JOWST er musiker Joakim With Steen og vokalist Aleksander Walmann. I tillegg til å være artist har Steen jobbet som lydtekniker siden 2011, ifølge NRK.

8. Amina Sewali (27) med «Mesterverk»

Sewali er ny i MGP-sammenheng. Den ugandisk-norske sangeren, komponisten, manusforfatteren og skuespilleren er fra før kjent fra Natinaltheatrets oppsetning av Peer Gynt i 2014, hvor hun spilte Solveig. Hun var med i «Izzat – en kjærlighetshistorie» på Den Norske Opera for 11 år siden og hadde også en rolle i TV-serien «Glatte gater» i 2007.

SYNGER PÅ NORSK: Amina Sewali er den eneste artisten som synger på norsk. Foto: Trond Solberg , VG

9. Ulrikke Brandstorp (21) med «Places»

MinMote skrev nylig om at Ulrikke som har skrevet kontrakt med sminkemerket IsaDora, som vil bruke hennes poplåt «Play With» i sin kampanje i 45 land. Men nå dukker 21-åringen fra Sarpsborg i tillegg opp i MGP. Ulrikke var med i «The Voice» i 2015.

10. Åge Sten Nilsen (47) og bandet Ammunition med Wrecking Crew».

Nilsen har vunnet den norske finalen før, i 2005 sammen med Wig Wam og låten «In My Dreams», som endte på en delt niendeplass med Danmark. Nå kaster han seg ut i det på nytt, med band fra 2013 og låta «Wrecking Crew».

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (50) uttalte til ESC Norge i fjor sommer at det å vinne Eurovision Song Contest i årene fremover, er et viktig mål for NRK:

– Og så er det selvsagt ikke sånn at vi kan «vedta» å vinne i 2017. Historisk erfaring tilsier vel at vi ikke vinner så veldig ofte. Men det er uttrykk for en ambisjon om at det er viktig å gjøre det best mulig for norske artister og musikk.

LEDER PRESENTASJONEN: Kåre Magnus Bergh og Line Elvsåshagen. Foto: Trond Solberg , VG

Ikke Silya

Da Silya Nymoen (39) trakk seg som programleder, var det mange som trakk den slutningen at det var fordi hun skulle steppe inn som deltager i stedet. Sånn var det altså ikke. Nymoen glimrer med sitt fravær i årets MGP.

Anders M. Tangen (49), MGP-entusiast og skribent på nettstedet ESC Norge, blogget etter en «sniklytting søndag om at han er «oppglødd, glad og litt redd». Til VG sier han at hvis Norge skal ha en sjanse, håper han folk stemmer på låter og ikke på kjendisfaktor.

– Jeg mener at årets beste låter kommer fra artister som for de fleste er ganske ukjente. Selv er jeg svak for den fantastiske poplåten til Ulrikke, som hun har skrevet selv, og den morsomme elektronika-låten til Amina Sewali, sier han.

Størst sjanse internasjonalt tror han Norge har med Elin Kåven.

– Låten bærer tydelig preg av å ha med seg Robin Lynch som bakmann, han som også var med på «I Feed You My Love» med Margaret Berger i 2013. Selv om jeg frykter at den eneste balladen vinner – med Kristian Valen. Det er ikke årets beste låt, mener jeg, men den som vil få mest oppmerksomhet.

KVALIFISERTE SYNSERE: Anders M. Tangen (t.v.) og Morten Thomassen. Foto: , Bård Gudim og NTB Scanpix

Har skrudd på partyknappen

Morten Thomassen (52), leder i den norske MGP-klubben, mener at det etter fire år med låter i den melankolske sfæren, er «deilig at NRK har skrudd på partyknappen mange hakk».

– Jeg håper det norske folk tar imot denne endringen med åpne armer. Her er det med spennende nykommere og skikkelige veteraner. Og musikkstilene som er representert, burde være for enhver smak. Det er alt fra moderne og trendy til meget folkelig musikk. Jeg har god tro på at vi skal kunne unngå å ikke kvalifisere oss til finalen i år.