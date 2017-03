Gamle versjoner av JOWSTs «Grab The Moment» fjernet: Avviser regelbrudd

Ifølge reglene skal MGP-låtene være upublisert før de presenteres for publikum. Det var ikke tilfelle for den norske vinnerlåten.

Joakim With Steen (27), best kjent som JOWST, startet på arbeidet med «Grab The Moment» allerede i fjor sommer. Med prosjektet «Making A Hit» inkluderte han fansen i produksjonen. Og det var lenge før han hadde tenkt å delta med den i Melodi Grand Prix.

JOWST vant MGP: Vil endre sceneshowet før Eurovision i Kiev

Da låtsnutter ble presentert for pressen 7. februar og en uke senere lansert i sin helhet, var altså ikke JOWST-låten ukjent for samtlige.

Prosjektet bak låten har etter seieren i den norske finalen, blitt omtalt av blant andre Aftenposten. Men VG kjenner til at det i kjølvannet av triumfen også har vært diskutert i MGP-miljøet hvorvidt «Making A Hit» kan være i strid med reglementet for MGP og Eurovision Song Contest.

Slettet fra nett



For ikke bare har fansen hatt et ord med i laget når det gjelder å gi liv til låten. Tidligere versjoner av låten har ligget tilgjengelig ute på nettet, blant annet på SoundCloud. Disse er nå fjernet. Det bekrefter prosjektleder for NRK, Stig Karlsen, overfor VG.

Han nekter imidlertid for at JOWST kan ha hatt en konkurransefordel ved at fansen har kjent til låten på forhånd.

– Jeg ble gjort klar over at JOWST hadde delt en tidlig versjon av låten «Grab The Moment» i et utviklingsprosjekt mot andre musikere på nett. Min dialog med artist og research avdekket at eksponeringen var svært lav, og at låten derfor ikke kunne anses som å være offentliggjort for et publikum av betydning, sier Karlsen.

– Med disse viktige faktorene avklart, kunne JOWST delta i MGP, legger han til.

Kommentar: JOWST tok øyeblikket

Strenge regler

I utgangspunktet skal ikke låter publiseres før de offentliggjøres formelt som MGP-bidrag. Dette er en regel som håndheves strengt internasjonalt, og EBU, European Broadcasting Union, må konfereres der det er tvil rundt en låt.

– I dette tilfellet var eksponeringen så minimal at vi kunne utelukke at låten ville ha noe reelt konkurransefortrinn, noe som er ankepunktet i reglene. Vi har vært i kontakt med EBU om dette, og de godkjenner låter som «ikke publisert» hvis det ikke ligger en lansering eller betydelig eksponering bak.

Sinnene i kok i Sverige: Raser mot avstemningen

Karlsen opplyser VG om at låtskissene til «Grab The Moment» umiddelbart ble fjernet fra nettet da det ble aktuelt med MGP-deltagelse.

– Det gjorde vi nettopp for ikke å gi artist og låt noen fordel når vi offentliggjorde artist og låttittel under pressekonferansen i februar.

– Når ble de gamle låtskissene fjernet?

– Det skjedde i forbindelse med at vi var i kontakt med Joakim With Steen første gang – rundt 20. desember, svarer MGP-prosjektlederen.

MASKERT: JOWST til venstre, med maske, og Aleksander Walmann i Oslo Spektrum. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

VG er blitt tipset om at den offentlige Facebook-siden til «Making A Hit» ikke lenger er tilgjengelig. Det har sin naturlige forklaring, forteller Joakim «JOWST» With Steen:

– Grunnen til at man ikke får opp gruppen når man trykker på linken, er at den er «hemmelig», ikke at den er fjernet.

– Men det står i google-søket at det er en «public group», altså en offentlig gruppe?

– Den var nok offentlig da jeg opprettet den, slik at de jeg inviterte, kunne finne gruppen før de hadde godkjent «inviten». Men da vi var i gang, ble den satt som hemmelig – lenge før MGP kom på banen, sier JOWST.

Fått det med deg? JOWST mangedoblet strømmetallene

Videoblogg



På sin egen blogg skrev musikeren og produsenten allerede tidlig i november i fjor at låten var ferdig og sendt ut til plateselskaper. JOWST mener det er helt normalt å få tilbakemeldinger fra utenforstående når man lager musikk.

– Jeg kan nesten garantere at alle andre også har vist frem en demo til noen, før offentliggjøringen, sier han til VG.

– Den eneste offentliggjøringen jeg hadde, var en slags videoblogg fra studio, hvor jeg hadde med deler av låten, og hvor låtskriveren sang deler av den. Denne videoen hadde ca. 170 avspillinger, og det var dette jeg måtte fjerne for å få være med i MGP. Dette skjedde vel dagen etter jeg snakket med Stig for første gang like før jul, opplyser JOWST.

Agnete Johnsen: – Et forbannet tungt år

– Uferdig låt

Han presiserer at låten aldri lå ute i sin fullverdige helhet og nekter derfor bestemt for at han og vokalist Aleksander Walmann (31) har hatt konkurransemessige fordeler.

– Det var på en måte de som av all selvfølgelighet skulle stemme på meg fra før, som fikk høre en uferdig variant av låten før sendingen, sier han.

Husker du? Aleksander Walmann ble nummer to

At historien bak låten nå er blitt en snakkis, har MGP-vinneren ingen problemer med.

– Det er morsomt at dette får så mye oppmerksomhet nå. Jeg har som nevnt i mange andre intervjuer, brukt en lukket Facebook-gruppe for å få tilbakemelding fra venner, familie og kolleger på låten underveis.

Lille Sofia (fem uker): Måtte gratulere pappa med MGP-seieren

Også NRK forklarer at de er fornøyd med at MGP-fansen er engasjert og «detaljorientert».

– Og det er naturlig og bra at det stilles spørsmål rundt regelverk, sier Stig Karlsen.

Det at låten er blitt delt med andre plateselskap, er ikke i konflikt med reglementet, forsikrer NRK.

Drama i kulissene: Kristian Valens vannshow skapte trøbbel

MGP-blogger Margrethe Idsøe Viken, en av personene bak nettsiden Good Evening Europe, forteller at det hvert år mye krangling blant fansen med påstander om at låter som har vært spilt før.

– Folk i dette miljøet har veldig peiling, sier hun og viser til fjorårets kontrovers rundt et av bidragene i den danske finalen.

MGP-SYNSER: Guri Idsøe Viken. Foto: Aschehoug

Der ble det klart at låtskriveren bak Anja Nissens låt «Never Walk Alone» var blitt fremført av låtskriveren en rekke ganger.

– Det ble mye bråk, og EBU måtte på banen for å avgjøre om dette kunne betraktes som en konkurransefordel. De landet på at låten bare hadde vært tilgjengelig for om lag 2000 personer, og at det derfor ikke var noe problem, forteller Viken om låten som endte opp som nummer to i den danske finalen.

Synes du JOWST minner om Kygo? Kanskje ikke så rart?

Nissen hadde for øvrig mer hell med seg i år. Den tidligere «The Voice»-vinneren vant og skal representere Danmark i Kiev.

Viken minner om at Hviterussland to ganger tidligere har blitt avslørt med låter som har vært kjent fra før, men at de begge gangene har fått lov å velge nye låter.

Også i Norge var det kontrovers i fjor da Freddy Kalas før den norske finalen fikk sin låt disket – før han fikk ny sjanse med ny låt.

VGs Stein Østbø: Terningkast til alle de norske låtene