Eks-sjef hevder Eurovision i Ukraina er i fare

Pengemangel hos det statlige ukrainske tv-selskapet NTU kan føre til at Eurovision 2017 flyttes til Russland, skriver en britisk avis. – Uaktuelt, kontrer Eurovision-sjef Jon Ola Sand.

Det er The Telegraph som skriver om den kritiske økonomiske situasjonen hos den kommende arrangøren av Eurovision Song Contest. Avisen baserer seg på opplysninger fra et intervju med den nylig avgåtte sjefen for NTU, Zurab Alasania, i ukrainske Pravda.

Der sier Alasania rett ut at mangelen på finansiering av neste års Eurovision Song Contest var hovedårsaken til at han nylig trakk seg fra sjefsstolen i tv-selskapet NTU.

– Det har vært svært vanskelig å overkomme motstanden fra byråkratiet, og vi har ikke klaget inntil nylig. Men nå er vi bare desperate. Vi er ikke i stand til å arrangere Eurovision i 2017, sier Alasania i intervjuet.

Han lover likevel å jobbe videre med saken inntil det er ansatt en ny sjef for NTU.

Når VG torsdag ettermiddag får tak i European Broadcasting Union (EBU) sin sjef for Eurovision Song Contest, Jon Ola Sand, befinner nordmannen seg i den ukrainske hovedstaden Kiev i møter med NTU.

Sand påpeker at de har hatt en god og tett dialog med NTU siden mai.

– Det er utfordringer, men det er det alltid, uansett hvor vi er. Artikkelen i The Telegraph og sitatene fra den avgåtte NTU direktøren, stemmer ikke helt, skriver han i en mail til VG.

Jon Ola Sand forteller at samarbeidet med NTU startet allerede etter Jamalas seier i Stockholm i mai.

– Imidlertid har noen problemer oppstått når det gjelder tilgang til budsjettene. Det må vi løse, for tiden er knapp. Vi er i konstant kontakt med NTU i Ukraina og gjør alt vi kan for å hjelpe dem med å arrangere den 62. Eurovision Song Contest i mai 2017, sier Jon Ola Sand.

Én ting er han helt klar på.

– Det er ikke aktuelt å flytte arrangementet til Russland.

Tv-selskapet NTU har, ifølge The Telegraph, budsjettert med 14 millioner pund - 144 millioner norske kroner. Avisen påpeker at dette er beskjedent i forhold til arrangementet i Aserbajdsjan for fire år siden, der Eurovision ble påspandert hele 493 millioner norske kroner.

Ukrainsk seier



Det var ukrainske Jamala som vant den høydramatiske finalen i Stockholm i mai med låten «1944». Mange anså dette som et politisk innslag (som egentlig ikke er tillatt i Eurovision Song Contest-sammenheng), ettersom den handler om Stalins deportasjon av krimtatarene i 1944.

PENGELENS: Tv-sjef Zurab Alasania. Foto: Sergei Supinsky , AFP

Men Jamala - som selv er krimtatar - fikk grønt lys og vant det hele rett foran nesen på Australia og erkefienden Russland.

Nettopp Russland ville ha kunne blitt et aktuelt arrangørland neste mai dersom Ukraina må takke nei. Russerne ble nummer tre, også bak Australia, men i henhold til EBUs regler kan ikke finalen arrangeres utenfor Europa.

Det norske håpet, Agnete Johnsen og hennes «Icebreaker», ble slått ut i semifinalen i Stockholm i mai.