EBU tilbyr Russland kriseløsning for Eurovision Song Contest-opptreden

Ukraina nekter Russlands artist innreise. Den europeiske kringkastingsunionen gjør nå et historisk unntak i TV-showet.

Onsdag ble det kjent at Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt Julia Samoylova (27) innreiseforbud i tre år.

Dette som følge av at artisten opptrådte på Krim-halvøya i 2015, et ukrainsk område som ble annektert av Russland i 2014.

Det siste døgnet har flere medier meldt at russisk TV har planer om å boikotte showet ved ikke å kringkaste det.

Nå melder imidlertid Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) at de har funnet en løsning: De vil la Samoylova opptre fra hjemlandet via satellittoverføring.

HAR LØSNING: Jon Ola Sand. Foto: MATTIS SANDBLAD

Først vil de la den russiske deltageren stille via satellitt i den andre semifinalen. Og dersom hun kvalifiserer seg til finalen, skal det løses på samme vis der.

Noe lignende har aldri skjedd i konkurransens 60 år lange historie, står det i pressemeldingen fra EBU.

Jon Ola Sand, EBUs øverste ansvarlige for Eurovision Song Contest, sier der at de fortsatt har dialog med ukrainske myndigheter, i håp om at alle 43 deltagere får opptre live i Kiev i mai.

– Det er avgjørende at konkurransen holdes fri for politikk, og med tanke på omstendighetene rundt Julias innreiseforbud har vi følt det viktig å foreslå en løsning som kommer seg rundt disse problemene, forteller Sand.