Derfor skjuler JOWST seg bak masken

De som har trodd eller håpet at Joakim With Steen (27) vil vise ansiktet på scenen i Kiev, må tro om igjen.

– Masken er kommet for å bli, forteller både Steen og makker Aleksander Walmann (31).

Duoen uttalte etter seieren i Oslo Spektrum at de ville vurdere å vise begge ansiktene i Kiev, men nå har de bestemt seg. Steen stiller maskert.

For musikeren har det nemlig aldri vært et ønske å sole seg i glansen.

– Jeg er ikke med i Eurovision for å bli kjendis. Det er musikken som er viktig, og jeg vil at folk skal kjenne seg igjen i teksten. Det blir lettere når jeg fremstår som en ansiktsløs person, forklarer Steen til VG.

– Men er det sånn at du absolutt IKKE vil bli kjendis?

– I hvert fall ikke på feil premisser. Når jeg blir intervjuet om andre ting enn musikken, så har jeg ikke så mye å komme med. Ingen vil se meg i noen hovedrolle i ny sesong av «Skam», ler han.

«Grab The Moment» handler om å tørre, overvinne nervøsitet og trosse den stemmen i hodet som skremmer en fra å hoppe ut i det ukjente.

– Masken er et skjold for meg. Siste gang jeg spilte live før jeg sto i Spektrum, var foran 100 mennesker i en rockebule i Trondheim. Så det var et stort skritt å ta.

SPEKTRUM: Joakim With Steen med maske bak til venstre og Aleksander Walmann i sentrum. Foto: FRODE HANSEN , VG

Steen forteller at samboeren hans syntes det var morsomt å se ham på TV, fordi hun nesten ikke kjente ham igjen. Han beveget seg nemlig på scenen.

– Hun flirte godt, for hun vet at jeg ikke er sånn. Jeg er ikke en som går ut på gulvet og danser, liksom. Sannheten er at uten den masken, hadde det ikke blitt mye bevegelser fra meg. Jeg trer inn i en rolle når jeg får den på.

– Men du trives på scenen?

– Ja, når jeg har maske, så, svarer han og smiler.

LADER OPP: Aleksander Walmann og Joakim With Steen i Oslo tirsdag. Foto: PRIVAT

Fansen har diskutert i sosiale medier hvorvidt 27-åringen bør droppe den eller ikke. Særlig etter at JOWST besøkte Riga i forrige uke, var det mye synsing. Da stilte nemlig Steen i den svarte masken som en av «bakmennene» hadde i den norske finalen, og flere etterlyste den opprinnelige, med neonlys.

Saken er den at masken Steen brukte i Spektrum, skal videreutvikles før Kiev. Den er ikke klar til bruk.

– Masken trenger faktisk en egen person som styrer lyset live, forteller Steen.

Aleksander Walmann (31) skyter inn:

– Vi tenkte at vi kunne plugge inn noe batteri, og så ville den blinke. Men det sitter virkelig en kar gjennom hele showet vårt og styrer alt med farger, så masken skal matche skjermene rundt. Det er veldig omfattende.

Det er kun når Steen og Walmann beveger seg sammen at de blir gjenkjent som duo. Folk drar ikke kjensel på Steen alene. Og på Twitter er det enkelte som lurer på hvorfor JOWST har med seg en maskert fyr:

«Why do Jowst have a man in a glowing purple hockey mask?»

Ikke alle har skjønt at Steen alene opprinnelig var JOWST. Navnet stammer fra hans egne forbokstaver.

– For meg er det helt fint at folk ikke forstår det. Det finnes ingen skreven regel for hvordan det skal funke heller. JOWST er mer et prosjektnavn, sier Steen.

Måtte overtales



Og mens han ikke har noe imot å stå i skyggen av Walmann på scenen, er Walmann fortrolig med å være den eneste som viser ansiktet.

– Men da Joakim først sa at han ikke ville være med på scenen i det hele tatt, fordi han ikke hadde lyst, og fordi han ventet barn i disse tider, var det viktig å overtale ham. Dette er vårt felles prosjekt. Så vi ble enige om at han kunne bruke maske. Men masken er viktig for visjonen vår. Den underbygger budskapet og bevarer mystikken.

31-åringen presiserer at han er veldig takknemlig overfor Steen, som valgte ham som vokalist til låten.

– Streamingtallene har eksplodert, og vi klyper oss i armen hver dag.

Også Walmann strevde med å tro sine egne øyne da han så makkeren på scenen med maske første gang.

– Vi andre tenkte bare «Herregud, hva skjedde med Joakim nå?» Vi hadde aldri sett ham med så mye bevegelser før, så vi skjønte at den masken absolutt må være med til Kiev! Og nå er masken blitt kjempepopulær i den europeiske fan-gjengen.

Til helgen drar JOWST til London for å være med på et rigg sammen med over 30 av de andre Eurovision-artistene. Deretter venter Israel og Amsterdam.

– Fansen er så gira. Og for meg som aldri har vært i London engang, er denne turneen en barndomsdrøm som går i oppfyllelse.Vi reiser med det norske flagget i ryggen, og fansen er helt rå. For oss betyr disse motivasjonsturene mer enn all verdens PR, sier Walmann.

JOWST: Her i matchende skjorter. Foto: PRIVAT

For Steen, som har datteren Sofia på syv uker, er det imidlertid litt krevende.

– Ja, litt vanskelig er det, men vi får hjelp av familie. Så det går fint.

På scenen i Kiev stiller JOWST med to ekstra menn som har komp, og to korister. De to sistnevnte blir ikke synlig på TV.

– Vi planlegger noen overraskelser også, forklarer gutta.

«Grab The Moment» er skrevet av Jonas cDonnell.

