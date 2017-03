OSLO SPEKTRUM (VG) Grand Prix-blogger Anders Tangen har tro på outsiderne i kveld. Gullfinalistene kåres nå!

– Showet er vel det mest kreative og absurde vi har sett på lenge. Jeg tror låter som har gått «under radaren» kan overraske, sier Tangen, og trekker frem en favoritt.

– Amina Sewali var veldig sterk.

Kveldens første gullfinalist er:

JOWST. Det var også ham flest i Europa hadde som sin favoritt.

Kveldens andre gullfinalist er:

Ulrikke.

Etter at Europa-juryen hadde presentert sine favoritter, uttalte Morten Thomassen, sjef for MGP-klubben, følgende:

– Tydelig at Europa gikk for det moderne - vi er jo kjent for Kygo.

Glad for favorittstempel



Kveldens siste Grand Prix-finalist, Ella, har blitt en fanfavoritt.

– Det er den øverste æren en kan få, sier hun om MGP-fansens gunst etter generalprøven.

– Dette er de som er hardbarkede fans og menigheten. De er avgjørende for at Grand Prix skal lykkes. Jeg har sunget Grand Prix-sanger for mange av dem mange ganger, og det at de gir meg denne tilliten betyr alt for meg, sier hun til VG like før finalen.

Programleder Morten Hegseth på VGTVs «Panelet», som diskuterte MGP heftig med Jan Fredrik Karlsen tidligere i uken, er sterkt kritisk til showet.

– Snappen fra tanten min oppsummerte Valens opptreden best: «Jeg lurer på når han plutselig skal si «alt var jo bare tøys, HAHA, tullinger»». Jeg holdt meg fast i sofaen da han sang. Da jeg begynte å se MGP i kveld orket jeg ikke mer etter fem minutter og slo over til SVT. Så fikk jeg dårlig samvittighet, gikk tilbake til NRK, og forskjellen var som gå fra en produksjon i milliardklassen i USA (Melodifestivalen) til en kulturmønstring i Toten (MGP). Musikken er dårlig, sceneshowet er en komedie og regien er billig. Noen må gå.

VAR NERVØS: Kristian Valen. Foto: Frode Hansen , VG

Stemmefrykt



I bettingsfæren har Elin & The Woods seilt opp som oddsfavoritter.

Det er ikke nødvendigvis bare en fordel, mener duoen.

– Det er gøy at folk liker låten, men det blir ekstra nervepirrende. Kanskje folk tror de ikke trenger å stemme, sier de to til VG etter generalprøven.

Vodka og voldsfilm



Kristian Valen meldte på Facebook at han var «MEGET» nervøs foran kveldens Grand Prix-opptreden – og at han varmet opp med vodka og voldsfilm i natt.

Les også: Svenskene knuser Melodi Grand Prix-låtene

Som en av forhåndsfavorittene – og det mest profilerte navnet – advarer han mot sin egen reaksjon dersom det går bra i kveld.

Da er det nemlig ikke sikkert han kommer til å se glad ut, skriver han. Fordi:

« ... dette er imot alle odds og jeg føler meg ikke verdig pga. denne sangen ble kun laget for egen terapi og ikke for å bli en "hit/vinne noe". Så vil jeg nok dessverre felle noen tårer, og det er jo direkte ødeleggende for macho ryktet :)»

Fikk du med deg? Valen forlater Norge

Valen skriver videre at han nesten håper noen andre vinner, slik at innkjøpene han har gjort til søndag (pizza, brus, film) ikke blir bortkastede penger.

«Jeg er ikke pessimist, men "realist"», påpeker han.

Artisten røper ellers at han barberte hele kroppen i forkant av kveldens konkurranse.

Husker du? Valen skjøt dusjen i fillebiter

Natt til lørdag meddelte han også hva han varmet opp med: Sprit og Ridley Scotts moderne klassiker «Gladiator», med Russell Crowe i hovedrollen.

Valen, som har vært i hardt vær en stund, retter for øvrig en stor takk til alle som har støttet ham det siste året – både de som har kommet på showene hans og de som har gitt ham støtte på Facebook.

«Dere aner ikke hva det betyr, når nettroll og skribenter er på sitt verste pga. det treffer så mye hardere nå enn før.»