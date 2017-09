Rolling Stone til salgs

Det legendariske musikkmagasinet Rolling Stone trenger ny eier.

Redaktør Jann Wenner kunngjør at han selger bedriften han grunnla for 50 år siden – i 1967 – da han selv var student i San Francisco. Bladet har siden vært i hans eie, og han har de siste årene drevet det sammen med sin sønn.

Fikk du med deg? Forsvarer forside med Boston-bomberen

Men nå er det nye tider i vente for det velrennomerte magasinet, som har musikk som sin hovedsatsing, men som også tar for seg politikk og andre nyhetsområder.

– Vi klarer ikke å holde ambisjonsnivået oppe på egen hånd. Så vi vil være proaktive og ligge et steg foran, sier Wenner til New York Times og forklarer at dette er et strategisk valg fra deres side for å sikre bladets posisjon i fremtiden.

Wenner åpner for at han gjerne fortsetter som redaktør av bladet, men at det kommer an på den nye eieren.

Rolling Stone: Hyller norske Aurora

1981: Yoko Ono og John Lennon på forsiden av Rolling Stone for 36 år siden Foto: Faksimile

Rolling Stone har ikonstatus i medieverdenenen, og det er stor prestisje i å få pryde forsiden. Superstjerner som Jim Morrison, Bob Dylan, Madonna og Lady Gaga har alle fått plass.

Det samme har Paven og president Barack Obama. Britney Spears har også hatt æren av å figurere på front en rekke ganger, gjerne i dristig stil.

Endelig: AC/DC havnet på forsiden

Et av bladets mest berømte forsider er fotograf Anne Leibowitz' bilde av en naken John Lennon liggende ved siden av sin påkledde kone, Yoko Ono, i 1981.

Tilbakeblikk: Kåret til tidenes flotteste bladforside

Men bladet har også provosert, som da de i 2013 som publiserte en lengre reportasje om den da 19 år gamle Tsarnajev, som sto tiltalt for å ha sprengt to hjemmelagde bomber under maratonløpet i Boston samme år. Da måtte Rolling Stone forsvare seg.

Bladet hevder å ha 60 millioner lesere totalt, på papir og digitalt, hver måned.

Allerede i fjor solgte Wenner 49 prosent av andelene i bladet til Singapore-baserte Bandlab.