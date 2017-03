Matoma bruker all fritid på kjæresten

I fjor hadde Tom «Matoma» Stræte Lagergren (25) 300 reisedager. De øvrige 65 brukte han så mye han kunne på kjæresten.

Vår internasjonalt renommerte artist, låtskriver og produsent fra Flisa i Solør innrømmer at det er en utfordring å pleie forholdet til kjæresten i Tønsberg.

– Ja, det er en utfordring, men vi er heldigvis begge fleksible i forhold til å fly til hverandre. Med en gang jeg har noen fridager, flyr jeg hjem for å se henne, og hun er også åpen for å fly til noen av mine spillejobber. Mer ille er det når det dukker opp en turné på sju uker, men vi har begge forståelse for at det er slik det er, selv om jeg savner henne ofte, sier Matoma til VG.

Både Matoma og kjæresten har åpne profiler på sosiale medier og er ikke redd for å vise sin kjærlighet der, enten det er jul, 17. mai, Valentine's Day eller i andre anledninger.

Ifølge Matoma har de kjent hverandre i et par års tid og vært sammen i halvannet.

– Jeg tror på et balansert liv. At vi hører på hverandre og prater sammen. At vi støtter og løfter hverandre med positiv energi slik at begge kan blomstre. Hun er veldig sterk og selvstendig og den største inspirasjonen i livet mitt akkurat nå, sier han.

Matoma var i helgen hjemme i Norge for å avslutte verdensturneen sin. Da ble det også tid for et overraskelsesbesøk hos mor og bestemor på Flisa.

– Innimellom er det godt å komma hematt og kjenne på hverdagen. Det var godt å se dem, for nå blir det vel fort langt uti april før jeg er hjemme igjen. Bestemor har akkurat flyttet til en omsorgsbolig, og da er det ekstra stas med besøk, sier Matoma, som denne uka er på plass i New York for å opptre for millioner av amerikanere på «Good Morning America».

Så bærer det tilbake til Los Angeles, flere profilerte konsertoppdrag og ikke minst tilbake til studio.

Sist han var i studio, jobbet han med Louis Tomlinson fra One Direction. Og ikke minst de kanadiske reggae-pop-gutta i Magic!, bandet som toppet Billboards singleliste i hele tretten uker sist de var ute med en single, nemlig «Rude».

Det er nettopp Magic! - og D.R.A.M. - som bidrar på Matomas brennferske låt, «Girl At Coachella».

– Etter Coachella var jeg på en låtskriver-session med blant andre hovedvokalisten i Magic!, Nasri Atweh, som jeg skrev denne låten med. Plateselskapet til Magic! ble helt ville når de hørte resultatet, men respekterte fullt ut at det var min låt som jeg kunne gjøre hva jeg ville med. Det varmer fælt når du møter slike folk i en bransje der det er så mye politikk involvert. Alle er tjent med å oppføre seg slik, mener Matoma.

Her hjemme har Matomas suksess med blant andre Astrid S, Jason Derulo, Jennifer Lopez, The Vamps og Enrique Iglesias, for å nevne noen, kanskje kommet litt i skyggen av likesinnede som Kygo og Alan Walker. For å sette det litt på plass; da Matoma spilte for 30.000 mennesker på Coachella-festivalen i fjor, inviterte han berømte tungvektere som Akon, Ja Rule og Sean Paul til å opptre sammen med han - og alle kom!

Nylig passesrte han også én million solgte singler av «False Alarm» med Becky Hill, han har over en halv milliard Spotify-avspillinger med god margin og var i februar den trettisjette mest spilte artisten i verden.

For å nevne noe.

BRENNHET: Slik ser det ut når Matoma har avsluttet en helt utsolgt konsert på profilerte Terminal 5 i Hell's Kitchen i New York. Foto: Privat

Selv bryr Matoma seg lite om eventuell mangel på oppmerksomhet.

– Brandet Matoma skal være jordnært og opptatt av å spre glede og kjærlighet - spread the love! er slagordet mitt. Musikken skal snakke for seg, uten annen dill og dall. Det synes nok på sosiale medier-profilene mine også, det er ikke noe overlesset der. Jeg vil ikke være noen kjendis, det uttrykket liker jeg ikke, for da blir du satt i en bås som gjør deg eksklusiv i forhold til andre. Det vil je itte ha noe av - je er bære en vanlig kær, sier Matoma med Solør-dialekten som har fått kolleger til å kalle han Norges mest joviale artist.