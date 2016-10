Marit Larsen har giftet seg

Artisten Marit Larsen (33) giftet seg fredag med tidligere håndball-landslagsspiller Alexander Buchmann.

Det røper hun selv på sin Instagram-konto, hvor hun lørdag la ut en post med bildet av seg selv og sin utkårne.

Under bildet skriver artisten: «30.09.2016. The best secret I ever kept».



Og sangfuglen har klart å holde kjærlighetskortene tett til brystet: I et intervju med VG i april fikk hun spørsmål om hun hadde kjæreste. Da svarte Larsen:

– Det svarer jeg som vanlig ikke på. He he.



Det var først i august at TV 2 kunne melde at Larsen hadde funnet kjærligheten med tidligere landslagsspiller i håndball, Alexander Buchmann. Ifølge manager Silje Larsen Borgan har de to vært kjærester i to år.

– De giftet seg i Oslo i går etter to år sammen. Det var et fantastisk fint bryllup, sier Borgan til VG.



Hun opplyser at nærmeste venner og familie var til stede for å feire de to.

Buchmann jobber for tiden som nødhjelpskoordinator i Leger Uten Grenser. Trønderen er bosatt i New York. Han har spilt 61 landskamper for det norske håndballslandslaget, spilte blant annet også på Byåsen og Heimdal, og har også spilt profesjonelt i Frankrike og Spania.

Larsen slapp albumet «Joni Was Right» i vår, og høstet en firer på terningen fra VGs anmelder.

Marit Larsen begynte sin karriere allerede som 13-åring som Marit & Marion sammen med Marion Ravn. Duoen gjorde senere stor suksess, spesielt i USA, som duoen M2M. «Joni Was Right» er hennes femte originale soloalbum. 2015 gikk imidlertid inn i historien for Larsen med et underskudd.

