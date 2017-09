Mariah på vift med sin unge flamme

Mariah Carey (47) og Bryan Tanaka (34) møtte onsdag en annen «starstruck» superstjerne ute på byen.

Popdivaen har hatt en romanse på gang med sin egen danser Bryan Tanaka siden i mars i år. På forsommeren skal forholdet ha gått på en smell, men paret har siden funnet tilbake til hverandre.

De to har aldri lagt skjul på at de svermer. Særlig Tanaka har postet en rekke bilder av seg og sin berømte kjæreste på Instagram, hvor de omfavner hverandre. «Elsker deg, babe», skriver han under et bilde der han kysser henne på kinnet.

Det hører likevel med til sjeldenhetene at de viser sin kjærlighet i offentligheten. I går lot de seg imidlertid avbilde smilende og hånd i hånd av paparazzifotografer utenfor en restaurant i Hollywood.

At det var god stemning bekrefter en annen popdiva, som tilfeldig skal ha støtt på paret. Britney Spears (35) postet i går et bilde på Instagram og Twitter der hun skryter av «stjernetreffet» med sin 12 år eldre popkollega:

«Man vet aldri hvem man møter på under et middagsselskap!! Fantastisk kveld! Så mye moro», sprudler Spears under et bilde av seg og Carey (artikkelen fortsetter under bildet):

Hundretusener med likerklikk og tusenvis med kommentarer har strømmet på siden bildet ble lagt ut. Mange trygler om at de to kjendiskvinnene må gjøre en duett sammen. Andre bemerker at mens Spears ser ut til å være «starstruck» ut, ser Carey litt mer avmålt ut.

Når det gjelder Careys nye kjærlighetsforhold, er de slett ikke ferske bekjente. Tanaka skal ha møtt popdronningen første gang for 11 år siden, da han som 23-åring var backup-danser på hennes 2006-turné. Så møttes de på nytt i fjor høst.

TV-nedtur



Selv om kjærligheten blomstrer, har Carey måtte tåle en liten skuffelse den siste uken. For tre dager siden ble det nemlig bestemt at realityshowet «Mariah's World» ikke returnerer etter første sesong. Sviktende seertall gjør at TV-kanalen E! gir serien nådestøtet, skriver TV Guide.

Gullstrupen, som er en av verdens desidert mestselgende kvinnelige artister, har ide siste par årene gått på nedtur etter nedtur.

Mariah Carey var inntil i fjor forlovet med milliardæren James Packer (50). Hun har to barn med eksmannen Nick Cannon (36).

