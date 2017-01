Mariah Carey på smell etter smell

Mariah Carey (46) fikk en tøff utgang på fjoråret. 2017 byr også på utfordringer for popdivaen.

Teknisk svikt, søksmål og hærverk – Mariah Carey har en del å stri med.

Natt til mandag ble Mariahs stjerne på ærverdige Walk of Fame i Hollywood vandalisert. The Hollywood Chamber of Commerce, som har ansvaret for stjernegaten, bekrefter overfor E! Online at noen hadde tusjet et spørsmålstegn etter navnet hennes.

Et døgn senere var stjernen reparert, til en sum av 15.000 kroner. Politiet etterforsker saken, skriver TMZ.

Kjærlighetsbrudd



Nedturen føyer seg inn i rekken av problemer for gullstrupen, som er en av verdens mestselgende kvinnelige artister. Før 2016 var omme hadde Mariah rukket å bli forlatt av milliardærkjæresten James Packer (49), som hun hadde rukket å forlove seg med.

De to ble sammen sommeren 2015, men romansen fikk en brå slutt i fjor høst. Ifølge amerikanske medier var bruddet av det bitre slaget.

Flause



Det som kunne blitt en svingende overgang til et nytt år med blanke ark, endte i skandale for Mariah. Nyttårsopptreden på «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacres» på Times Square i New York, som ble direktesendt på TV, endte i fiasko fordi teknikken sviktet.

Under fremføringen av sangen «Emotions» stoppet Carey å synge og begynte heller å snakke til publikum, mens hennes egne stemmer tidvis ljomet i playbacken.

Den mislykkede konserten har siden vært spaltestoff veden over. Men det er ikke alt.

Mariah har nå havnet i en saftig krangel med konsertarrangører i Argentina og Chile. Hun skulle nemlig opptrådt der i fjor, men avlyste fordi de angivelig ikke skal ha betalt honorar tidsnok, skriver nyhetsbyrået Wenn.

Mens arrangørene på sin side tordner mot Mariah fordi hun droppet ut, har stjernen nå på nyåret gått til søksmål med krav om økonomisk oppreisning for de avlyste showene.

FØR DET KRASJET: Mariah Carey utfoldet seg på scenen i New York før teknikken raserte showet. Foto: REUTERS

Selv forteller Mariah til fansen at hun nå trenger en pause og tid for seg selv. Søndag la hun ut et lydklipp på sin egen Twitter-side, fra et ferskt intervju med AP (hør det i VGTV-innslaget over), der hun innrømmet at hun er skuffet i kjølvannet av skandalekonserten i New York. Hun forteller blant annet at hun hadde gledet seg stort, og at hun kommer til å utdype hendelsen mer detaljert senere.

Sangeren opplyser at hun føler seg utnyttet av kyniske produsenter, og at sviktende øreplugger var en stor del av årsaken til fiaskoen.

– Jeg kan ikke nekte for at jeg er såret, men jeg er takknemlig for støtte fra fans og venner. Nå tar jeg tar en pause fra media for endelig å få litt tid alene og med mine nærmeste for å forberede turneen som starter i mars, sier hun i klippet merket «Med mine egne ord»: