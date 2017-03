Mariah Carey og eksen tok med tvillingene på stjernegalla

Mariah Carey (47) og Nick Cannon (36) skrudde på sjarmen før Kid's Choice Awards i Los Angeles lørdag.

Selv om bruddet mellom de to skal ha vært ganske så betent i 2014, beviste stjerneparet for all verden at de har en vennskapelig tone.

På prisutdelingen hadde de med seg sine snart seks år gamle tvillinger.

Carey og Cannon tok seg god til til å posere og gjør ablegøyer foran pressekorpset på den røde løperen. Datteren Monroe var mest beskjeden. Hun stilte seg bak broren Monroe, men ble etter hvert løftet frem av pappa. Moroccan to bestemt med armene i kors, men så ut til å trives i rampelyset.

Sønnen matchet pappas antrekk, mens datteren stilte i nesten sammen kjole som mamma.

GOD STEMNING: Nick Cannon, Mariah Carey, Monroe og Moroccan. Foto: REUTERS

Mariah nylig var gjennom enda et brudd – med forretningsmilliardæren James Packer (50) – som hun rakk å forlove seg med. For tiden dater hun sin egen danser Bryan Tanaka (33).

Cannon på sin side ble nylig pappa til enda en gutt med sin nye kjæreste, misseprinsessen Brittany Bell (29).

