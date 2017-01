Mariah Carey-representant beskylder produsentene for flausen

Superstjernens nyttårsopptreden gikk langt fra som planlagt. Nå får produsentene av showet skylden for å ha forårsaket tabbeopptredenen med overlegg.

– Det er både opprørende og fullstendig absurd, heter det i en pressemelding fra produksjonselskapet Dick Clark Productions søndag.

Mariah Carey skulle synge det nye året inn på direktesendt TV, men fikk ikke oppmerksomhet for den vakre sangen i år. Under fremføringen av «Emotions» stoppet hun å synge, og snakket i stedet til publikum samtidig som hennes egen låt fortsatte på playbacken.

Sangdivaen selv påpekte under fremførelsen at hun ikke hørte noen ting fra monitor de første sekundene av «Emotions».

NYTTÅRSAFTEN I NEW YORK: Mariah Carey under den mye omtalte opptredenen i New York i går. Foto: Stephanie Keith , Reuters

En av hennes representanter, Nicole Perna, understreker overfor Billboard.com at Mariah Carey tok opptredenen veldig alvorlig, og at hun hadde øvd kvelden før. I tillegg hadde hun en gjennomgang klokken 15 på nyttårsaften som forløp uten problemer.

– Det er synd produksjonen gjorde slik at hun feilet, sier Perna. Carey skal ha varslet produsentene og sceneansvarlige om at han hennes øreplugg ikke virket, men fått beskjed om at det skulle bli ordnet til hun entret scenen.

– Det skjedde ikke, og de fikk igjen beskjed om at øreproppen ikke virket. I stedet for å forsøke å rette feilen gikk man live på lufta. Representanten sier også at det ikke er uvanlig for slike events at man synger oppå et annet spor, playback som man kaller det.

Søndag forsøkte imidlertid stjernen selv å roe ned gemyttene - og gikk ut på Twitter og sa at «shit happens» - samtidig som hun ønsker alle et godt nytt år.