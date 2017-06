Maria Mena har fått ny kjæreste

På Facebook er artisten i et forhold med Bård Hauki.

Maria Mena (31) har endret sin sivilstatus på Facebook til «i et forhold» med Bård Hauki (51). TV 2 skriver at Mena ikke ønsker å bekrefte forholdet. Kanalen skriver også at Hauki ikke ønsker å kommentere saken.

Ifølge Se og Hør så la artisten ut et feriebilde av de to torsdag kveld, men hun slettet det raskt igjen.

Mena til «Ensom (24)»: «Kjære venn du er ikke alene om å føle deg ensom»

Hun la ut et bilde av sin utkårede på instagram, men da med en hvit strek over øynene hans.

«Til info: ble nettopp minnet på at jeg lovte å informere dere.. så fugl type GULL.. funnet skutt! Takk for oppmerksomheten – han liker'n ikke.. derfor skal han ut i sosiale medier i bar overkropp. Har du blitt sammen med en popstjerne så haru det!» skriver Mena.

Det var i forbindelse med at hun slapp singelen «Leaving You» i mars i fjor at artisten lovte å si i fra om hun fikk ny kjæreste.

Singelen var fra albumet «Growing Pains» som handlet om sorgprosessen etter skilsmissen fra Eivind Sæther.

Forholdet til Sæther er også det siste bekreftede forholdet som Mena var i. Paret gikk fra hverandre i 2014.