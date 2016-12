Marcus og Martinus: – Alle fortjener fred

– Fred betyr mye for oss, og alle fortjener fred. Fred burde det være i hele verden nå.

Det sa Marcus og Martinus på pressekonferansen i forkant av fredspriskonserten søndag formiddag. Tydelig preget av stundens alvor der de sto sammen med verdens kjente navn som Sting og kveldens programleder, den amerikanske talkshow-verten Conan O'Brien.

De norske popyndlingene er hentet inn for blant annet gjøre Nobelprisen bedre kjent for et yngre publikum. Selv om han ikke er helt målgruppen som sådan, var ikke Conan O'Brien mye i tvil om den norske popduoens posisjon.

– Mange ungdommer har stått utenfor hotellet og skreket, men dere skulle sett skuffelsen i ansiktene deres når de så det var meg og ikke Marcus og Martinius som kom ut. Så dere har virkelig ødelagt livet mitt, mine herrer, sa Conan O'Brien spøkefullt under pressekonferansen.

FANS OVER ALT: Fansen ventet på Marcus og Martinus møter fans som har møtt fram etter pressekonferansen i forkant av Nobel fredspriskonsert 2016. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

I fjor var det også en amerikansk talkshow-vert som ledet fredspriskonserten, Jay Leno. Det er for øvrig ikke første gang O'Brien overtar for Leno. Da sistnevnte ga seg si «The Tonight Show» for syv år siden, var det O'Brien som tok over stafettpinnen – om enn for en kort periode. Jay Leno var tilbake stolen i 2010, og O'Brien fikk samme år sitt eget talkshow, «Conan», hvor han fortsatt holder koken. Der har norske Jarle Bernhoft og Aurora, begge tidligere Nobel-artister, vært gjester.

O'Brien har også en fortid som manusforfatter for «Simpsons» og «Saturday Night Live». 53-åringen er også kjent fra «Late Night with Conan O'Brien». To ganger har han vært vert for den stjernespekkede Emmy-utdelingen.

I likhet med sin forgjenger Jay Leno fikk også Conan O'Brien spørsmål om Donald Trump – og hvordan han skal kunne bidra til fred i verden.

KLARE FOR KONSERT: Sting, programleder Conan O'Brien og den colombianske Juanes under pressekonferansen søndagsformiddag. Foto: Tobias Schwarz , AFP

– Det er et stort spørsmål å få for en komiker å få. Men jeg tror vi må gi ham en sjanse, svarte kveldens programleder diplomatisk.

Som Nobel-vert følger O'Brien også i fotsporene til blant andre, Tom Cruise, Michael Douglas og Will Smith. Blant kvinnene som har kastet glans over arrangementet som vertinner tidligere, er Oprah Winfrey, Catherine Zeta-Jones, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johansson, Meryl Streep, Salma Hayek og Claire Danes.

Årets fredspriskonsert er den 23. i rekken – og de som skal opptre i konserten som sendes direkte på NRK1 er: Sting, Juanes, Marcus & Martinus, Icona Pop, Halsey og Highasakite.