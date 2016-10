Marcus og Martinus vil fylle Madison Square Garden

Disse søte tvillingene har tatt Norge med storm siden gjennombruddet som tiåringer i 2012.

– Hvis jeg skal oppsummere tiden fra «Melodi Grand Prix junior» og fram til i dag kommer jeg på ett ord: Travelt, ler Martinus til VG.

Tvillingbrødrene vokste opp som mange tvillinger: Likt kledd og umulig å skille fra hverandre helt siden de kom til verden 21. februar 2001.

Så var de med i «Melodi Grand Prix junior» i 2012, og gikk til topps. Oppturen har bare fortsatt de fire siste årene.

Nå 14 år gamle Marcus og Martinus er ikke bare en popsuksess; de er også økonomisk stabile og vel så det. Tenåringsstjernene er, etter Kapitals anslag, i ferd med å omsette for godt over 100 millioner kroner totalt. De pengene ser de lite til.

– Vi har hatt en avtale om at for hver konsert vi hadde så skulle vi få litt penger på kortet. Kanskje 100 kroner eller noe. Men vi bruker ikke så mye penger vi, altså. Vi er flinke til å spare til vi er 18 år og kan bruke de pengene vi har tjent.

– Hva skal dere kjøpe når brukskontoen står klar til å brukes?

– Jeg gleder meg til å gå i butikken for å kjøpe ost eller melk, jeg. Som jeg kan ta med hjem i leiligheten min. I Oslo. Der vil jeg bo. Det blir skikkelig kult! Da kommer jeg til å føle meg skikkelig voksen, sier Marcus.

– Tror du at dere kommer til å bo sammen når dere er voksne også?

– Nei! sier brødrene, samstemt.

Men det gjør disse: Tvillingene – en kjærlighetshistorie

Foreløpig bor de hjemme på Trofors i Nordland når de ikke er ute i Norge eller Europa og turnerer.

– Når vi kommer hjem til Trofors, er det noe helt annet enn når vi er ute på konserter. Da er vi heldigvis ikke «kjendisene» Marcus og Martinus. Eller, det vil si: Det er jo kanskje minst ett besøk om dagen på døren vår, med folk som vil ta bilder og hilse på, da. I sommer var det kanskje fem om dagen, til og med. En gang var det til og med noen som campet i et telt rett ved huset vårt, bare for å være i nærheten. Ha ha.

Hysteri i Sverige: Utsolgt på 14 minutter

Marcus og Martinus Gunnarsen, eller «Marcus eller Martinus», som de kalles når folk ikke klarer å skille dem fra hverandre, snakker om frisonen, hjembygda Trofors.

Bygda er en del av kommunen Grane i Nordland, og hadde i 2015 knapt 800 innbyggere, ifølge Wikipedia.

Der bor altså tvillingene. Pappa Kjell-Erik er utdannet lærer og underviser selv tvillingene når de går glipp av prøver og fag på skolen. Mamma er Gerd Anne, og bortsett fra å hanskes med landets mest kjente tvillinger er hun også foreldrene til deres to søstre: Silje (24) og lillesøster Emma (8).

Og selv om resten av familien ikke bryr seg om stjernestatusen deres, har familiens yngste medlem Emma nytt godt av storebrødrenes popularitet når navnene deres står på store plakater og hun selv er på plass.

– Hjemme så orker hun ikke å gi oss en klem en gang. Men et par ganger når vi har hatt konserter, så har hun gått rundt litt tilfeldig og sagt «ja ja, jeg er nå lillesøsteren deres jeg da, og her er jeg», sier en lattermild Martinus.

– Ja, det gjør hun! istemmer Marcus.

– Ute blant folk vil hun gjerne ha klem og sier «bror, brooor», til meg, høyt så alle kan høre. Det sier hun aldri ellers, fortsetter han.

Visste du? Nå skal de opptre på Fredspriskonserten

Storebrødrene ser ikke bort fra at det blir et nytt medlem av familien på popstjernekartet.

– Det kan godt være at hun gir ut en låt eller noe. Det hadde jo vært litt kult, da, sier de to.

HELE FAMILIEN: Fra venstre: Martinus, storesøster Silje, mamma Gerd Anne, lillesøster Emma, pappa Kjell-Erik og Marcus i barnedåp til Emma. Familien er bosatt i Trofors, hvor innbyggertallet er på knappe 800. Foto: Privat

Tvillingene er ute med boken «Historien vår», ført i pennen av journalist Kirsti Kristoffersen.

Boken er en slags selvbiografi dynget i private bilder, anekdoter, funfacts og veien fra «Melodi Grand Prix junior» i 2012 og fram til nå. «Til nå» vil si til 516.000 følgere på Instagram, Oslo spektrum-konserter som selges ut før du en gang rekker å si navnene deres, og ungjenter som nærmest ofrer hele livet sitt for dyrking av tvillingbrødrene fra Trofors.

En barnestjerne-karriere Norge aldri før har sett maken til.

BOKAKTUELLE: F.v. Martinus og Marcus er klar med bok. - Det er jo veldig rart at vi bare er 14 år og har vår egen bok, da! sier de to. Foto: Erlend Daae , VG

14-åringene mener de klarer å ha en slags humoristisk distanse til alt som skjer rundt dem.

– Det er jo litt humor hele greia, for det er jo helt sykt. Men det tror jeg også er litt viktig da, at vi synes hele denne delen av jobben vår er morsom. Hvis ikke så tror jeg ikke vi hadde klart å holde på med det vi gjør så lenge, sier Martinus til VG.

Begge er overbevist om at de ikke skal gå i den berømte barnestjernefellen som Miley Cyrus, Justin Bieber og Britney Spears. Det vil si; de skal ikke miste forstanden til tross for at de vokser opp med hundretusenvis av likes og hyl rundt seg hvor enn de går.

– Vi er oss selv hele tiden, vi. Sånn som vi oppfører oss nå, er akkurat slik vi er. Det vil si at ingen må holde oss nede for at vi skal være normale. Vi sier det vi mener og er oss selv hele tiden. Dessuten passer pappa på oss. Vi hadde ikke fått til noe av dette uten pappa.

NUGATTI-TYVER: Her har br ødrene gjemt seg under bordet etter å ha stjålet Nugatti-boksen, men ble funnet av mamma Gerd Anne. Slikt blir det bilder av. Foto: Privat

I neste måned skal brødrene ha to konserter i Oslo Spektrum, og senere venter Globen i Stockholm og en rekke andre stadionkonserter. I tillegg skal de gi ut nytt album, TV-serie og kinofilm. Avgjørelsen rundt karrierene deres blir alltid tatt i familieråd.

– Vi prater alltid veldig lenge om tilbudene vi får, og diskuterer om det er noe vi og familien har lyst til eller ikke. Marcus og jeg sier jo nesten alltid ja, vi, så det er bra at det er flere rundt bordet, sier Martinus.

– Hva tok dere opp sist gang i familieråd da?

– Hemmelig! sier Martinus.

Nå har tvillingene fått hver sin popstjernesveis, ulike klær og er opptatt av å være forskjellige.

– Men solo skal vi ikke gå. Dette er et samarbeid vi håper på skal holde, sier de to, som har et krystallklart mål:

– Vi skal fylle Madison Square Garden.

– Når skjer det?

– Hm, det vet jeg ikke helt. Hva synes du, da?

– Kanskje når dere blir 17 år?

– Ja. Enig. Vi satser på å få det til i løpet av en fire års periode, kanskje? Ja, det håper vi på, sier de to.

