Marcus og Martinus økte inntektene med 630 prosent

Marcus & Martinus gjorde et inntektshopp på hele 630 prosent i 2015. 2016 blir enda bedre.

Regnskapet for M & M Artister, heleid av Trofors-tvillingenes far, Kjell-Erik Gunnarsen, viser at inntektene har økt fra 568.000 kroner i 2014 til 4,1 millioner kroner i 2015.

Årsberetningen slår nøkternt fast at dette tilsvarer en økning på 630,5 prosent.

Et tilsvarende hopp blir det derfor også på årsresultatet før skatt – fra beskjedne 273.000 kroner i 2014 til solide to millioner kroner i fjor. Det er en økning på 639,1%.

Samtidig blir alt dette småpenger mot hva som venter når årsresultatet for 2016 ligger klart neste sommer. Bare forrige helgs to konserter i Oslo Spektrum hadde en omsetning på minst 7,6 millioner kroner, basert på 17.000 tilskuere og en gjennomsnittlig billettpris på 450 kroner.

I tillegg til konserter kommer det også inn penger fra tv-serie, merchandise, filmrettigheter, platesalg, streaming og ikke minst fra biografien «Vår historie» som ble utgitt for et par uker siden.

Økonomisk ser det ikke mindre lyst ut for Gunnarsen-familien i 2017. I første halvdel av neste år har Marcus & Martinus allerede solgt rundt 65.000 billetter til større konserter i Göteborg, Stockholm, København og Stavanger.

Til en gjennomsnittlig billettpris på 450 kroner ender bare disse konsertene med en omsetning på 30 millioner kroner.

Det er likevel et godt stykke unna de 100 millionene som økonomimagasinet Kapital tidligere har anslått guttas omsetning til så langt i karrieren.

VG har kontaktet Kjell-Eirik Gunnarsen for en kommentar til den eventyrlige økonomiske stigningen, men han har avslått å svare på spørsmål om økonomien.

Derimot svarer Kjell-Erik Gunnarsen – via PR-byrået ANTI – på VGs spørsmål om hvorfor han, ifølge notene til 2015-regnskapet, bevilget seg et ulovlig lån på 107.891 kroner.

– Det er gjort en skrivefeil av regnskapsfører i note 1 til regnskapet, angående lånet gitt til daglig leder pålydende kr. 107.891. Dette er ikke et lån til daglig leder, men et tilgodehavende beløp. Noten er rettet og rettelse av note til årsregnskapet er innsendt til Brønnøysundregistrene, skriver Marte Schei i ANTI i en e-post til VG.